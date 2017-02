Publicado en: Actualidad, Internacionales

Feb 22, 2017 4:59 pm

El presidente de CREO en América Latina, el Caribe y África y recién electo diputado a la Asamblea Nacional por el Exterior, Juan Fernando Flores ratificó su compromiso y el de miles de ecuatorianos dentro y fuera del país por el CAMBIO en el Ecuador tras las elecciones del pasado domingo 19 de Febrero donde 12 millones de ecuatorianos decidirían el futuro del país para los próximos cuatro años.

El diputado Flores ratifico el compromiso que tienen hoy los ecuatorianos en el exterior al demostrar que quienes viven en América Latina hoy no están con el proceso revolucionario sino todo lo contrario: “Todos hemos sido testigos de como con el pasar de los años, las falsas promesas y grave corrupción que hay en el Ecuador que los migrantes han decidido tomar como opción el CAMBIO que va de la mano con Guillermo Lasso dado que no quieren que el modelo que hoy acabo con Venezuela se repita en el Ecuador, tras realizar el conteo de actas pudimos corroborar que 16 de los 20 países que forman parte de la circunscripción le dijeron NO al continuismo y NO al correísmo”.

Por su parte se solidarizo con los miles de ecuatorianos que permanecen a las afueras de las distintas sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) e hizo un llamado a tomar ejemplo de que cuando se lucha en unidad, no hay nadie que pueda parar al pueblo: “El mundo ha sido testigo de como el pueblo ecuatoriano ha salido de manera pacifica, organizada y constitucional para exigir el respeto a la voluntad popular expresada el pasado 19 de febrero donde más del 61% del país decidió decirle no más al correismo, lo que representa su intención de cambio”.

Finalmente el joven diputado hizo un llamado a los países hermanos a no dejar de lado al Ecuador en estos momentos tan delicados para la democracia en América, así como agradeció a la Asamblea Nacional de Venezuela por aprobar unánimemente el día de ayer un “Acuerdo de solidaridad con el Pueblo Ecuatoriano y su lucha por resultado objetivos, veraces y en respeto de la voluntad popular”