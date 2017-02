Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 22, 2017 6:04 pm

Juan José Pérez, secretario de organización y finanzas de la Asociación Civil Unidad y Cambio en el estado Bolívar, asegura que ni todos los aumentos salariales y bonos de alimentación que decrete el gobierno de Nicolás Maduro frenarán el impacto que sigue teniendo la galopante inflación en el bolsillo de los venezolanos.

Nota de prensa

El economista advierte la necesidad de medidas antiinflacionarias para evitar siga deteriorándose el poder adquisitivo de los trabajadores. “Cada día nos hacemos más pobres, y hay más hambre, más necesidad, y menos condiciones para cualquier trabajador venezolano de vivir mejor”, asegura.

Dijo que cada día los venezolanos compran menos alimentos. Llevan menos comida a sus hogares. “Ir al mercado cada vez es peor, porque apenas con un salario mínimo puedes comprar un kilo de carne, una bolsa de leche en polvo y un pollo”, añadió.

Lamentó que sean los niños los más afectados por esta hambruna, y se refirió a la muerte de cinco personas en Catia por comer yuca amarga, comprada en oferta en un puesto ambulante. “La gente busca las ofertas, y otros se rebuscan vendiendo lo que sea. El hambre nos está matando a los venezolanos”, dijo.

Pérez acotó que la carencia de recursos no va acorde con la visión de un futuro mejor como muchos están deseando obtener. “Los ciudadanos se encuentran desguarnecidos de respuestas coherente de su dirigencia, tanto del gobierno que no le ofrece las soluciones más básicas a sus necesidades, como de la oposición, que todavía no termina de entender que estamos ante un gobierno de facto desde hace años”, aseveró.

Señaló que el país se encuentra en una encrucijada social, debido a la carencia de insumos médicos, alimentos. Asimismo, dijo que los ingresos per cápita no corresponden a un país que está en el puesto 54 de 169 países, que el año pasado publicaron sus cifras ante el BM, FMI, ONU.

Cuestionó que se siga pensando que el socialismo debe ser la razón de una economía prospera, cuando en aquellos países donde se ha aplicado ha evidenciado su fracaso. “El socialista no te va a decir vamos arreglar esto o aquellos, vamos redistribuir el ingreso como lo hace una socialdemocracia. Para el socialismo no existe un antes y un después”.

Subrayó que las medidas socialistas están afianzadas en “empobrecer” a todos los habitantes de un país. Además, de someter al país a un gasto fiscal insostenible, que lleva a la inflación y endeudamiento del país a nivel internacional, y en consecuencia a la devaluación de la moneda.