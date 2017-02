Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 22, 2017 5:11 pm

“Necesitamos un sistema penitenciario justo y democrático que garantice la reinserción social del recluso, donde se garanticen los derechos humanos de los reos, ya que las malas condiciones en los internados incide en la seguridad ciudadana de todos nosotros”.

Nota de Prensa

Estas declaraciones las ofreció el coordinador regional de vente Venezuela, Luis Tarbay, quien se pronunció en relación a los recientes hechos ocurridos en playa parguito donde resultó herido un presunto interno de la cárcel de Vista Hermosa, Estado Bolívar, quien debía cumplir condena de 14 años. A juicio de Tarbay, este tipo de situaciones deja en evidencia los vicios, la falta de controles y justicia en el sistema penitenciario.

“Necesitamos un sistema de justicia autónomo, que pueda hacer frente a la impunidad”

El dirigente político propone la descentralización del sistema, considerando que solo así podrían atacarse los problemas locales, tener más controles sobre las condiciones de los internos y evitar episodios como el ocurrido en Playa Parguito.

“La violencia en lo interno de los penales, así como los planes de seguridad represivos (OLP) son generadores de más violencia, la descentralización permite enfocarse en los sistemas de seguridad preventivos y de justicia que verdaderamente reduzca las cifras de impunidad”. Hasta que no entendamos todos que la situación de los penales no es ajena a nuestra realidad, porque incide directamente en nuestra seguridad, no saldremos de la espiral de violencia.

“Este problema tiene solución, y estamos seguros de que al retomar la democracia, los venezolanos tendran seguridad.