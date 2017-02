Publicado en: Curiosidades, Titulares

Feb 22, 2017 3:01 pm

A la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia(TSJ), Gladys Gutiérrez la homenajearon en su ciudad natal con la “Orden Comandante Supremo en su única clase” por su “ardua” labor en la “administración de la justicia”.

¡Felicitaciones!

A continuación lea la nota de prensa completa del TSJ:

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, recibió la Orden Comandante Supremo en su Única Clase, por parte del Alcalde del municipio Carirubana, licenciado Alcides José Goitía Chirinos, actividad que se realizó en el Parque Metropolitano de esa localidad del estado Falcón, y donde además la máxima autoridad del Poder Judicial indicó que desde el TSJ y demás tribunales del país “se asegura esa noble misión que se nos ha dado, que es administrar justicia, como potestad de emanación popular para garantizar el equilibrio entre las ramas del Poder Público y la paz social, entre otros cometidos”.



Prensa TSJ

Agradeció ser objeto de este reconocimiento al Alcalde y al pueblo del municipio Carirubana, afirmando que “es de alta significación que el encuentro se deba a la materialización de esta condecoración del Comandante Supremo, un líder querido, apreciado, admirado por el pueblo venezolano, y ciudadanos y ciudadanas del mundo, siendo una figura de talla y dimensión internacional, también de trascendencia histórica, conocido por su lucha contra las desigualdades, por la justicia social y la integración de los pueblos”.

La Magistrada Presidenta, durante sus palabras rememoró tiempos pasados en su tierra natal, exaltó el espíritu de lucha de sus pobladores y destacó las riquezas históricas y morales con las que cuenta el Municipio: “Para mí es un honor encontrarme aquí en este día, con todas y todos ustedes, en este territorio generoso, pueblo bondadoso, cuya fuerza y entereza proclamo donde quiera que voy, y al que me mantengo firmemente atada. Siento que para mí no cuenta el que no me encuentre en forma permanente en sus predios amparadores, porque siempre me he mantenido unida a esta ciudad que quiso la providencia que fuera nuestra primera morada”.

Por su parte el alcalde Alcides Goitía manifestó: “para nosotros es un verdadero placer, un verdadero honor que se encuentre acá Magistrada, con esta gente que siempre ha estado pendiente de usted y de rendirle todo el apoyo que se merece por la valentía que ha tenido, y el fructífero trabajo cumplido al frente del Tribunal Supremo de Justicia, y mucho antes, como Procuradora General de la República, como Embajadora, en fin, en tantas tareas difíciles que le ha tocado…este es un acto popular, y aquí estamos con nuestro pueblo, el mismo que ha pasado tantas tormentas, tantos huracanes y que se mantiene firme en función de una Patria soberana, independiente, libre y allí usted ha puesto su corazón, alma y cuerpo en función de ese objetivo”.

La Orden Comandante Supremo en su Única Clase está destinada a premiar la excelencia, la abnegación de servicio y el patriotismo de hombres y mujeres del ámbito municipal, regional, nacional e internacional, que se hayan destacado en labores oficiales, culturales, educativas, comunitarias y humanistas, o cualquier otra actividad acorde con los altos fines del Estado venezolano.

En este evento estuvieron presentes la magistrada Francia Coello González, vicepresidenta de la Sala de Casación Penal e inspectora General de Tribunales; la magistrada Eulalia Guerrero Rivero, vicepresidenta de la Sala Político Administrativa; el presidente del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, abogado Ronald Jaimes; la jueza rectora de la entidad, abogada Anahid Hernández; el general Gustavo Mansanilla, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Zodi Falcón; el abogado Néstor Morales, síndico Procurador del municipio Carirubana; juezas y jueces de la entidad, junto a una nutrida asistencia de representantes del Poder Popular.