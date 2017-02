Publicado en: Titulares, Turismo

Feb 22, 2017 1:19 pm

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Nasdaq: NCLH; de forma conjunta con NCL Corporation Ltd., “Norwegian Cruise Line Holdings”, “Norwegian” o la “Compañía”) ha anunciado hoy que ha alcanzado un acuerdo con Fincantieri S.p.A. para la construcción de la próxima generación de extraordinarios cruceros para su marca Norwegian Cruise Line. Se han encargado cuatro barcos de crucero, que se entregarán en 2022, 2023, 2024 y 2025, con la opción de dos cruceros adicionales que se entregarían en 2026 y 2027.

Los cuatro barcos de crucero de 140.000 toneladas brutas tendrán capacidad para aproximadamente 3.300 pasajeros cada uno. La nueva clase de barcos de crucero ampliará la exitosa oferta de libertad y flexibilidad que ya se puede disfrutar a bordo de los barcos más recientes de las clases Breakaway y Breakaway Plus de la marca y contará con un innovador diseño que mejorará todavía más su premiada experiencia de pasajero. La eficiencia energética es una de las prioridades del diseño del prototipo, con el objetivo de optimizar el consumo de combustible y reducir el impacto medioambiental. Los detalles de la amplia selección de características y beneficios de los barcos se anunciarán más adelante.

“Esta nueva clase de barcos continuará con el legado de la marca Norwegian Cruise Line de introducir innovaciones significativas en el sector de los cruceros”, dijo Frank Del Rio, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. “Este pedido continúa aportando relevancia a nuestro disciplinado programa de nueva construcción de barcos, amplía nuestra trayectoria de crecimiento de cara al futuro, mejora nuestro ya de por sí atractivo perfil de ganancias e impulsa los beneficios a largo plazo que esperan nuestros accionistas”.

“Durante los últimos 50 años, Norwegian Cruise Line se ha centrado en ofrecer a nuestros pasajeros lo mejor en el ámbito de los cruceros”, dijo Andy Stuart, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line. “Tenemos una gran ilusión puesta en los próximos 50 años, que incluyen esta nueva generación de barcos que ofrecerán a nuestros pasajeros las innovadoras experiencias que definen la marca Norwegian Cruise Line”.

“Estamos muy emocionados de poder colaborar con Norwegian Cruise Line y esta asociación nos permite incluir a un nuevo cliente de gran prestigio en la cartera de Fincantieri”, dijo Giuseppe Bono, director ejecutivo de Fincantieri S.p.A. “Estamos muy orgullosos del innovador diseño de estos barcos y queremos dar el reconocimiento que se merecen a los distintos accionistas de la cadena de exportaciones que han contribuido de manera decisiva a alcanzar este objetivo. El significativo valor de este pedido aportará sustanciales beneficios económicos al permitirnos ampliar el índice de contrataciones en nuestros astilleros y nos honra poder apoyar el crecimiento de la economía de nuestro país”.

El precio que figura en el contrato para cada uno de los cuatro barcos de crucero es de aproximadamente 800 millones de euros por barco. La compañía ha obtenido fondos de una agencia de crédito a la exportación con términos favorables para financiar el 80 por ciento del precio que figura en el contrato de cada uno de los barcos con fechas de entrega hasta 2025, sujetos a determinadas condiciones.

Acerca de Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line es la línea innovadora en viajes de crucero, con 50 años de historia desafiando los límites de los cruceros tradicionales. Norwegian ha innovado en especial con la incorporación de Freestyle Cruising, que revolucionó la industria al darles a los huéspedes más libertad y flexibilidad para diseñar sus vacaciones en crucero ideales, y con su propia programación. Hoy Norwegian invita a sus huéspedes a recorrer el mundo en cualquiera de los 14 barcos construidos especialmente para el «Siéntete libre», y les ofrece la oportunidad de disfrutar de unas relajadas vacaciones en crucero, al estilo resort, en algunos de los barcos más nuevos y modernos que surcan los mares.

La línea acaba de ser nombrada la «Línea de Cruceros líder en Europa» por noveno año consecutivo, así como, «la Línea de cruceros líder en El Caribe» por tercera vez y la «principal línea de grandes cruceros del mundo» por quinto año en los Premios World Travel Awards.

Acerca de Norwegian Cruise Line Holdings

Norwegian Cruise Line Holding Ltd. (Nasdaq:NCLH) es una compañía global líder en cruceros que opera las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas.

Con una flota combinada de 23 barcos con aproximadamente 45,800 camarotes, estas marcas ofrecen itinerarios a mas de 510 destinos alrededor del mundo. Norwegian Cruise Line es la línea innovadora en viajes de crucero, con 49 años de historia desafiando los límites de los cruceros tradicionales, en especial con la incorporación de Freestyle Cruising, que revolucionó la industria al darles a los huéspedes más libertad y flexibilidad para diseñar sus vacaciones ideales en crucero. Norwegian Cruise Line ofrece The Haven by Norwegian, una experiencia de lujo en suites, ubicadas en un área privada con piscina, restaurantes y salones de uso exclusivo para los huéspedes que se alojen ahi, ofreciendo un servicio personalizado con mayordomo y conserje. Oceania Cruises ofrece una experiencia vacacional excepcional que ofrece la mejor cocina en el mar y unos programas epicureos innovadores. Su flota de barcos íntimos y lujosos ofrece itinerarios alrededor de todo el mundo. Regent Seven Seas Cruises, es la compañía de cruceros más lujosa del mundo. Las tarifas de estos cruceros incluyen únicamente Suites, pasaje áereo de ida y vuelta, un servicio altamente personalizado, una gastrpnomía única, licores y vinos exclusivos, WIFI, excursiones en todos los puertos, todas las propinas y servicios y hoteles de lujo antes del crucero para aquellos que se hospedan en Suites Concierge o Superiores.

Acerca de Fincantieri S.p.A.

Fincantieri es uno de los mayores grupos de construcción naval del mundo y el número uno en términos de diversificación e innovación. Es el líder en el diseño y construcción de barcos de crucero y una entidad de referencia en todos los sectores de la alta tecnología aplicada a la construcción naval, desde embarcaciones navales a buques de apoyo, desde embarcaciones especiales complejas a ferris y megayates, reparaciones y conversiones de barcos, producción de sistemas y componentes y servicios posventa.

Con sede en Trieste (Italia), el grupo ha construido más de 7.000 embarcaciones en sus más de 230 años de historia marítima. Con casi 19.000 empleados, de los cuales más de 7.800 están en Italia, y 20 astilleros en 4 continentes, Fincantieri es en la actualidad el constructor naval líder del mundo occidental. Entre sus clientes cuenta con los principales operadores de cruceros, la Marina Militar italiana y la Marina de EE. UU., además de varias fuerzas navales de distintos países y tiene acuerdos con algunas de las principales compañías de defensa europeas en el marco de programas supranacionales. www.fincantieri.com