Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 22, 2017 6:53 pm

El diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup respondió a las recientes amenazas del Contralor General de la República, Manuel Galindo.

“A mí no me puede allanar mi inmunidad nadie queno sea de la propia cámara. Y además para hacerlo es necesario que el TSJ le exija a la cámara el allanamiento de mi inmunidad por que yo hubiera cometido algún delito y yo no he cometido ningún delito”, dijo.

Aseguró que este jueves ofrecerá una respuesta directa al CGR. “Mañana le voy a contestar in extenso al Contralor General de la República que está actuando más como compadre de Cilia Flores que como Contralor”, sostuvo.