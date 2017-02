Publicado en: Opinión

Las veleidades izquierdosas de Francisco no son de nuevo cuño. Se sabían de antes de ser elegido Papa. Su misión pastoral en Argentina daba cuenta de ello. Que su compromiso con los pobres y luchar por una iglesia más cercana a la gente le lleve adoptar posiciones populistas y demagógicas las más de las veces, puede ser. Pero de ahí a dudar de su compromiso con el hombre, la libertad, la democracia y la paz de los pueblos, que sea un Caballo de Troya, hay un trecho inmenso. Que la Mesa de Dialogo convocada el pasado año con su mediación no haya dado sus frutos no es su Debe, más bien la convocatoria es una buena baza para su Haber. Que el gobierno se comprometiera a hacer lo que no quería hacer, y trabajara desde el mismo momento en que fue leído el acuerdo para desmontarlo mientras la oposición cándidamente asumiera que el mandado estaba hecho que estaban rendidos y se dedicara a esperar a que le cumplieran, les firmaran el armisticio, no es responsabilidad de Francisco. Todavía a finales de año vía su Secretario de Estado a modo de alerta en una casi que incendiaria carta le enrostró al régimen su incumplimiento cosa sobre la que abundo días después la Conferencia Episcopal y la MUD lo vio pasar como si nada. Son los hechos, caro lector.

Ahora, cuando el Papa tiene prácticamente a punto la tan ansiada Reforma de la Curia por la que ha recibido bastantes varapalos, y bastante avanzado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas del Vaticano con China, tareas bastante hercúleas en sí misma para el pontificado, sigue con su mano extendida a Venezuela y por ello el régimen de Maduro la emprende contra él, quiere deslegitimarlo como instancia de mediación para volver al principio, a los tres inefables ex presidentes, para seguir ganando tiempo y lo curioso es que es precisamente en el campo opositor donde mayor eco ha conseguido la campañita.

La verdad es que aunque cueste reconocerlo los partidos nos lo gana un equipo lo pierde de calle el otro.

La mediación de Francisco sigue siendo la mejor carta que podemos jugarnos en nuestro empeño por lograr el reconocimiento de la Asamblea Nacional sim ambages sin tener como condición el deber legitimar a ciegas, como quiere el régimen, los empréstitos que tanto necesita el régimen; el cronograma electoral de las elecciones regionales y municipales en 2017, la liberación de los presos políticos y la apertura del canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas tan necesitados en una sociedad que como se conoció el pasado lunes en un 93% no come tres veces al día y se ha empobrecido en un 83% con relación a enero de 1998.

MUD. La reestructuración nos trajo a los segundos de siempre, al consejo de asesores que siempre ha estado allí a la primera línea de batalla. Los jefes, los que realmente deciden, el ahora llamado G9, se reservó como instancia superior. La presencia de un Ángel Oropeza nos genera confianza, empero el momento, la situación, las definiciones que tocan, creo que reclamaban otro tipo de respuesta para un país del cual se han desconectado, un país que desconfía hasta de su sombra, un país que se entrega a la dura tarea de sobrevivir y que no encuentra un alito de esperanza, propósito emprendido por el régimen y logrado como objetivo a plenitud.

La MUD ante el país y el mundo debió mostrarse contundente frente al caso del vicepresidente de la república. Debió decir No con todas sus ganas (VP a lo interno si dijo No) al inconstitucional proceso de legitimación de partidos y exigir la convocatoria de elecciones. Debió elevar su voz de protesta ante el escandalazo que supone Odebreth y el pago de sobornos. Exigir el cumplimiento de los acuerdos (elecciones, presos políticos, canal humanitario y respeto a la AN) alcanzados en la mesa de negociación y que bien recordara a finales de 2016 el Secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolini. A la MUD en suma le faltó contundencia y aprovechar la posición de fuerza que pudo haber tenido y que perdió en un tris hundida como esta en el tremedal de sus confusiones, intereses particulares y partidistas.

Dicen que volver a empezar es más fácil que actuar sobre lo construido. Puede ser cierto, empero el tiempo perdido…. Hoy no hay hoja de ruta.

Entre tanto la MUD – Zulia se mira al ombligo y se permite el lujo de dividirse. Una división que ha puesto en Mute a la “oficial” con Emerson Blanchard (AD – UNT) por un lado y en el otro a Gustavo Ruiz (VP, PJ, Copei, ABP y una larga lista de siglas) que enseñó los dientes en una rueda de presa y de la cual no volvimos a saber más. De sus actos de calle, acompañamiento de la gente, nada.

Textual. “Vivo en un país de derrumbadores. Hemos hecho del escombro un emblema” (Cabrujas en el país del disimulo)

Juan Pablo Guanipa. El Diputado a la AN presentó un informe de gestión a casa llena en la URU. Una gestión que abarcó todos los aspectos y campos de acción de un parlamentario con sentido y propósito de Estado. Promoción de leyes y llamados de atención sobre temas y preocupaciones fundamentales del Zulia y su gente fue lo más resaltante, los conoce como el que más luego de más de treinta años de militancia por la causa de la zulianidad. Lo otro fue la capacidad y la calidad de convocatoria que quedó manifiesta y de bulto. Lo otro que no se dijo pero que podía intuirse en el ambiente es el crecimiento sostenido logrado por el partido (PJ) que lidera en el Zulia y el cual ha construido a pulso y de cuya expresión hemos tenido noticias en los medios recientemente con la emergencia de una vocería venida de los distintos puntos de la geografía zuliana. Observadores nos comentan que lo vieron maduro, crecido, presto para tareas superiores. Le toca a Juan Pablo ahora mostrarse no solo con vocación de poder sino con la capacidad cierta y real de alcanzarlo.

Carlos Alaimo (en gotas). “La Internacional Socialista está sosteniendo a Maduro hasta 2018. Estoy convencido de eso. Está pasando facturas. Fuimos a Madrid y al Congreso del PP a interesar a la Democracia Cristiana en el tema Venezuela. Tenemos moral los venezolanos para pedirle ayuda en pro de la solución del caso Venezuela a quien en su momento, con nuestra ayuda, fue motor fundamental de la democratización de Centroamérica” (…) Es hora de la nueva política. Hay que derrotar el populismo que ha sido el cáncer de la democracia, dos conceptos que Rajoy puso de bulto en el Congreso del PP y con el que yo estoy de acuerdo. Sobre el tema hablamos en privado con el jefe del gobierno español días antes de su intervención central en el Congreso del Partido Popular” (…) “Toledo (Lester) se equivocó de congreso y de foro. El debió ir a la Internacional Socialista dónde está afiliada Voluntad Popular” (…) “Pasión por Maracaibo (PPMCBO) es una coalición ciudadana. Va a tener su tarjeta electoral” (…) “Es el momento de las alianzas. Estamos preparados para hacer alianzas” (…) “PPMCBO tiene presencia ya en 12 municipios” (…) “No queremos saber nada del chavismo” (…) “Estamos buscando un candidato a gobernador. Hay conversaciones” (…) “PPMCBO tiene en cartera una intensa agenda internacional. Estamos visitando experiencias exitosas de Ciudad. Venimos de Madrid. En marzo vamos a Curitiba” (…) Maracaibo está en su peor momento en la vida nacional. Maracaibo antes del petróleo tenia vida propia y a que la hemos reducido, por Dios” (…) “Hay que vencer el populismo, la demagogia, el centralismo y el caudillismo” (…) “Tenemos que construir ciudadanía y para ello es necesario construir en primer término, ciudadanos” (…) “Juan Pablo está plagiando mi discurso”.

Lester Toledo. Al dirigente Nacional de Voluntad Popular el exilio (que no se lo deseo a nadie porque de glamour, comodidad, tranquilidad, poco) le va a resultar bastante redituable al final de esta pesadilla. No se ha dormido en los laureles y ha desarrollado un activismo internacional en favor de la causa Venezuela como pocos de los que se han ido perseguidos o por miedo a la inseguridad y la falta de futuro. Sentar en una misma mesa en favor de la lucha por la libertad y la democracia a dos rivales de fuste como lo son en España Felipe González y José María Aznar no debió ser fácil por la animadversión de uno por el otro. Tampoco le pierde pulso a la realidad regional y sigue denunciando el fraude que supone la gestión de Francisco Arias Cárdenas su perseguidor. Ninguna de sus denuncias el gobernador del Zulia ha podido desvirtuarlas, desmentirlas pues el cementerio de obras inconclusas está ahí a la vista de todos. Lo que si no ha logrado Toledo, la distancia y la tecnología no lo han ayudado en eso, es en devolverle las luces que alguna vez tuvo VP – Zulia. El activismo regional se ha visto venido a menos atrapado como está por la agenda nacional del partido y la suya propia. No han sabido encausarse, darle ritmo sostenido al activismo. El sentido y propósito estratégico falta. El olfato y virulencia que los caracterizó también. No todas se ganan.

Suying Olivares. La celebración no fue en el Callao como esperábamos. Los cristales se chocaron en H20 el pasado viernes. La plancha que encabezaba la flamante magistrada (suplente) de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo fue la favorecida para presidir la Asociación Zuliana de Futbol los próximos 4 años. Prácticamente dobló en votos a la otra plancha en pugna liderada por Adelis Fusil. Le acompañaran en las vice presidencias Egno Chávez y Jaime Robinson. La Copa Libertadores en Maracaibo el primer gran reto. Esperemos el gobierno regional le cumpla en el acondicionamiento del Pachencho Romero. En marzo, la también presidenta de la Fundación Deportiva “Talentos del Sur”, su principal plataforma, votará por Laureano González para presidir la Federación Venezolana de Futbol. Enhorabuena.

Libros. Para los que preguntan. “Estrategia de la Derrota” (Unica) Ángel Rafael Lombardi comentado en días pasados, llega a las librerías Europa de la ciudad este fin de semana. Sin duda buena lectura para este asueto de carnaval. Nosotros por nuestra parte estamos imbuidos en la lectura de “2084: El Fin del Mundo” de Boualem Sansal. Inspirada en 1984 de George Orwell, como esta, es una novela distópica de ciencia ficción en la que la religión y el fascismo son los protagonistas. Ya les contaré más. Entre tanto ya en los anaqueles de las librerías lo más reciente de Javier Cercas (Soldado de Salamina, Anatomía de un instante, El impostor) “El monarca de las sombras” (Random House) en la que el autor regresa a la Guerra Civil española siguiéndole los pasos a uno de sus antecesores y también de Enrique Vila-Matas, “Mac y su contra tiempo”, del que ha dicho el autor de culto es su libro más insólito y que está llamado a ocupar un lugar preferente en su vida.

Cine. El domingo es la gran noche de los Oscar. “La la land” parece tener todas las papeletas para alzarse con la estatuilla mayor al igual que Emma Stone, Casey Afleck, Viola Davis, Aron Taylor Johnson y Daniel Chazelle como actores principales, de reparto y dirección. Yo no pierdo las esperanzas en que el viento vaya a la contra de la gran favorita, y vea subir al pódium del Nokia Theatre a los productores de “Manchester by Sea” cinta que nos conmovió o de la políticamente incorrecta, “Moonligth”. Amanecerá y veremos. La gala será transmitida para Venezuela a través de la pantalla de TNT a partir de las nueve con un pre show que comienza a las 8pm. Mucho antes Canal E nos traerá en directo todos los detalles de la llamada “Alfombra Roja”.

Ecuador. Finalmente van a una segunda vuelta. Otra historia habría sido si los partidos opositores en alianza hubieran enfrentado al oficialista. Esperemos que la sensatez se imponga y los egos se dejen de lado para tener realmente una oportunidad. Tres días de tensión se vivieron desde la noche del domingo. La gente en la calle, si, la gente en la calle ejerció presión por un resultado transparente, empero también es obligante decirlo (algunos lo callan oportunamente) que la cita electoral fue observada por 21 ONG internacionales con el ex presidente de Colombia Andrés Pastrana liderándolas y la Fuerza Armada Ecuatoriana apostó como debía por la institucionalidad, la constitución y las leyes.

