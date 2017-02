Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 22, 2017 8:19 am

Ante las medidas de control de acceso a su territorio que están aplicando las autoridades colombianas, venezolanos que habitan en la frontera y cruzan permanentemente hacia el vecino país han iniciado el procedimiento a través de la página de Migración Colombia, para registrarse y solicitar la nueva Tarjeta de Movilidad Fronteriza. Así lo reseña lanacionweb.com

Por José G. Hernández

Inicialmente las personas venezolanas residentes en la frontera se registran y obtienen una constancia de prerregistro, que será el documento válido mientras Migración Colombia evalúa si asigna o no la Tarjeta de Movilidad Fronteriza.

Muchas personas, que ya tienen conocimiento del nuevo documento y disponen de computador e Internet en sus casas, han comenzado a registrarse, mientras que otras están acudiendo a los cyber, donde cancelan para que les hagan el registro, siempre y cuando dispongan de los recaudos que exige el organismo migratorio colombiano. Además de llenar por vía electrónica el formulario con datos personales, número de cédula de identidad, lugar de residencia, profesión y actividad que desempeña, el usuario debe agregar de manera digitalizada la imagen de la cédula o partida de nacimiento (en caso de ser niños o niñas), fotografía fondo blanco, constancia de inscripción en el CNE, constancia de residencia o un recibo de servicio público a nombre del interesado.

Aunque todavía tiene validez la Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo que emite Migración Colombia desde agosto del año pasado, las personas venezolanas han comenzado a tramitar el nuevo documento, pues según lo ha anunciado el organismo neogranadino, a partir del 1 de marzo, comenzará a exigirlo a todos los venezolanos que se dispongan a cruzar la frontera y no posean pasaporte.

La tarjeta actual estará vigente hasta el 30 de abril, según lo anunciado por Migración, por lo que se cree que durante un tiempo serán válidos tanto este documento como la nueva constancia de prerregistro que los ciudadanos venezolanos ya han comenzado a tramitar vía Internet.

“Yo tengo la tarjetica vieja que entregaron cuando abrieron el paso, pero ya estoy solicitando la nueva, porque esa es la que van a empezar a pedir cuando uno vaya a pasar para allá. No tengo pasaporte venezolano y por eso necesito esa tarjeta, porque paso todas las semanas a hacer mercado”, manifestó Rogelio Moncada, padre de familia venezolano, residente en San Antonio del Táchira.

La nueva Tarjeta de Movilidad Fronteriza será de uso obligatorio para todos los ciudadanos venezolanos que se dispongan a cruzar la frontera y no posean pasaporte. Como ocurre desde el pasado fin de semana, este martes las personas que se disponían a ingresar al vecino país, a través del puente internacional Simón Bolívar, debieron hacer la cola y, si no tenían pasaporte, debían presentar a los funcionarios de Migración y de la Policía colombiana la cédula venezolana, junto con la Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo sellada. Quien no la posee, la solicita a los funcionarios, la llena y la sella, para poder continuar. Debido a este procedimiento de control migratorio, el tránsito peatonal en sentido Venezuela-Colombia, por momentos se hace bastante lento.