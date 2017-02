Publicado en: Destacados, Internacionales

Feb 23, 2017 2:58 pm

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), declaran su malestar y rechazo ante la decisión del gobierno dictatorial de Raúl Castro de vetar el ingreso a territorio cubano del ex presidente de México Felipe Calderón, del Secretario de la OEA, Luis Almagro y, asimismo, de Laura Mariana Aylwin, hija del fallecido ex presidente de Chile, don Patricio Aylwin.

20 ex presidentes declaran malestar y rechazo ante gobierno dictatorial de Cuba por vetar ingreso de Calder… by La Patilla on Scribd