Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 23, 2017 7:59 pm

El burgomaestre de los altos mirandinos José Luis Rodríguez manifestó durante su memoria y cuenta correspondiente al año 2016 que los recursos presupuestarios afectaron a varios alcaldes y gobernadores del país, sin embargo precisó que tras el apoyo de su directiva y vecinos de jurisdicción se pudieron cumplir con obras priorizadas.

Rodríguez señaló que seguirán trabajando en pro de la calidad de vida de sus ciudadanos y que a pesar de las dificultades no permitirá que afecten la gestión. Recordó que debido a razones “meramente políticas”, los mandatarios que han mantenido una opinión política y visión diferente al gobierno nacional han sido afectados.

“Hemos sido sometidos durante estos últimos 18 años a implacables ataques, recortes presupuestarios, lo que ha afectado seriamente nuestras administraciones. A pesar de todos estos obstáculos y trabas no permitimos que estas dificultades frenaran nuestra gestión, y en el año 2016”

El mandatario local destacó que muy a pesar de la situación que vive en la actualidad siempre será un optimista. “Nosotros no pensamos rendirnos ante la crisis, necesitamos dar una respuesta efectiva a esos niños, gremios y hombres cuya situación los obliga a tener que hurgar entre la basura cruzando los dedos para poder conseguir restos de comida”, enfatizó.

Señaló que tras los conflictos sociales que aquejan al país, en su municipio se hizo un esfuerzo y reactivarán para el mes de abril el plan “quédate en la escuela”, tras la deserción escolar.

“Vamos a sacar quédate en la escuela, no con alimentos, pero si le vamos a dar dinero a cada una de estas familias que no son escogidas por el Alcalde no por los concejales sino por los directores de los planteles y colegios que van a enviar a las personas que realmente están pasando trabajo y que debemos ayudar”, dijo.

Sobre el resto de los problemas de la nación, se refirió a que hay una nueva organización que debe buscar una salida política al país.

” Yo estoy seguro que hablándole claro al país y con la participación no solamente de los partidos políticos sino de todos los gremios que existen, se llegue a esa mesa de trabajo y buscar que la salida sea elecciones, se cambio de rumbo económico, llegó el momento porque la situación de hambre, de medicinas, la inseguridad es tan grave que el pueblo está al borde de hacer una llamado para hacer un cambio general” resaltó.

El alcalde de Carrizal informó que siguen esperando por el cronograma electoral, ya que a su juicio los comicios “son un derecho”, agregó que luchará desde su trinchera para garantizar que este año, tal como lo establece la Constitución, los carrizaleños puedan asistir nuevamente ante las urnas de votación.

“Mi compromiso con los carrizaleños será eterno, no tengo palabras para agradecer la confianza que por tantos años han depositado en mí, hoy les prometo que no permitiré que esos que han jugado al caos he intentado sembrar división en su ambición desmedida por el poder, le pongan las manos a nuestro municipio…eso jamás ocurrirá, les doy mi palabra”.

El gobernante municipal quien estuvo acompañado de la primera dama y diputada del Consejo Legislativo de Miranda, Clara Mirabal, así como de su tren ejecutivo enumeró uno a uno los logros alcanzados durante el año anterior como los nuevos proyectos para los próximos meses.

“Con un sabor agridulce puedo decir que Carrizal se mantiene como el municipio mirandino más seguro y se ubica en un puesto igualmente privilegiado a nivel nacional, digo agridulce porque nos duele el país, nos duele en el alma miranda y sabemos que el éxito que en esta materia hemos logrado en Carrizal podemos replicarlo en todo el estado. No habría sido posible sin nuestros funcionarios, de nada sirve garantizarles patrullas, uniformes, radios y un buen sueldo sino existe el compromiso, ese que caracteriza a nuestros efectivos y cuyo trabajo en conjunto con las comunidades gracias a la Red Telemática nos permite poder decir con orgullo que somos el municipio más seguro de los Altos Mirandinos.”