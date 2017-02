Publicado en: Opinión

En el popular sector PROPATRIA de Caracas, se han encontrado INDIGENTES que se comen a los perros callejeros. Ya no es un cuento, o un hecho aislado y sorprendente. Es cotidiano. La crisis ha llevado a incluir a las mascotas, dentro de la dieta diaria. En Filipinas u otro país asiático esto no causa alarma, porque es parte de sus costumbres. En Venezuela es INSÓLITO, TRISTE y desalentador que esto ocurra.

Hay casos como el narrado en Táchira y otras partes de Venezuela, donde los clientes son engañados y les venden como carne de res o de otra especie comestible, lo que no es. Eso ha sucedido siempre en Venezuela. Un roedor que se considera una de las mejores carnes al paladar y por cierto muy rica en colesterol como la “lapa”, muchas veces era suplantada por “chiguiri”, “cachicamo”, etc y se cobraba como lo que no era. Los clientes y consumidores consuetudinarios de la “lapa”, solían pedir que les mostraran las “patas” del animal para verificar el origen. En este caso no hay timo ni engaño. Se trata de vulgares y realengos “perros” degustados por la urgencia del ruido en el estómago.

Lo “censores” del gobierno, señalan esto como “laboratorio” de guerra sucia. Ese es su problema. Si esta en Maracaibo, por los lados de la llamada circunvalación número 1, existe un personaje, presuntamente demente, que es famoso por sus asados y “sancochos” con carne de perro. Claro, esta persona aparentemente sufre de problemas mentales y uno pudiera entenderlo, más nunca justificarlo. Solo que en este caso de PROPATRIA, (VER LA FOTO), se ven “indigentes”, preparando un perro para comérselo. Nos contaron, que el hambre les aprieta tanto, que no les queda otra opción. En la basura ya no se consigue nada de alimento, y lo que se consigue hace daño a la salud, mientras que la carne del perro bien cocinada no les va a provocar la muerte. Ellos afirman que no quieren robar a nadie, y que de hecho nunca han matado ni robado con armas. Sólo han robado algo de comida y ropa para abrigarse, pero en muy pocas ocasiones, ya que son personas cultas y educadas, que debido al régimen quedaron en la calle sin empleo, ni vivienda. Han comido ratas, pero afirman que eso trae enfermedades muy peligrosas y que por eso prefieren comer perros o gatos, y así de una vez le hacen una limpieza a la calle ya que hay cientos de cachorros abandonados por todas las esquinas de Caracas. La imagen es fuerte, pero es una realidad, que el gobierno afirma ser en China o ser un montaje.

Es decir, que de ver GENTE COMIENDO en la basura, lo cual se observa en muchísimas partes de Venezuela y también es negado por el gobierno, ahora tenemos los COME PERROS o come mascotas porque ni los “gatos”, “loros”, entre otros, se salvan de la necesidad de su hambre y su paladar no tiene otro remedio que acostumbrarse.

Solo nos remitimos a mostrar los hechos bajo un simple análisis, no nos atrevemos a juzgar porque como dice nuestro director, nadie puede decir como están las cosas en Venezuela “DE ESTA AGUA NO BEBERE”. Dios nos ampare.

Si yo fuera contratado para escribir la biografía de Leopoldo López, lo titularía sin duda: La Historia de un Líder. Varias veces lo he mencionado en esta columna, mi concepto de líder es el latinoamericano. No se trata de ser bueno o malo, sino de generar cambios de conducta y crear “admiración”, captar “adeptos”. Los líderes como LEOPOLDO ciertamente son producto de circunstancias que les sirven a personas que como él, tienen determinadas características. LEOPOLDO, como Chávez, Perón, Kenneddy, nació para cambiar una nación o para explicarlo mejor, para afectar la conducta de los ciudadanos. Lo ideal sería que fuera para bien del país, sin embargo, no siempre eso es así y como ejemplo colocó al dictador por excelencia de América: FIDEL CASTRO y otro que intento superarlo, Hugo Chávez. Ambos destruyeron una nación con el pretexto de cambiarla. Y es que la palabra CAMBIO, es la más prostituida en la política, al igual que la palabra “NUEVO”. Cualesquier “loco” que quiere destacar, impactar, las usa como si fuera el mejor ejemplo para alcanzar una meta.

LEOPOLDO TIENE QUE ESTAR EN LIBERTAD

En la actual época donde la velocidad de la información aumenta cada día, donde el “recall” de la gente cambia de semana en semana, TRES AÑOS PRESOS es demasiado para un hombre como LEOPOLDO LOPEZ. El reloj no detiene sus agujas. Urgente es, dejar a un lado, un romanticismo político estúpido que conspira contra sus posibilidades presidenciales. Completamente distinto en mucho a la historia de Nelsón Mandela, donde las noticias viajaban en “barco”. Hoy el celular, la “tabla” o el Ipad, impiden que descansemos en una lluvia constante de información, de conocimiento de hechos, que uno tras otro hace olvidar y pasar al siguiente. La sobresaturación obliga al potencial elector a consumir vorazmente y también a desechar. Lo hace porque sabe que va a recibir más información (demasiada) y no tendrá capacidad de ADMNISTRARLA.

TAREAS DE LEOPOLDO

Tendrá que definir primero que quieren los otros, en especial María Corina. Todos sabemos que ella quiere lo mismo y ese será el juego más difícil y es donde observo la gran torpeza de Nicolás: Un Leopoldo libre afectará el proyecto “revolucionario” pero posiblemente cause mayor impacto en la innumerable cantidad de aspirantes en la oposición: Henry Ramos, Henry Falcón, Henrique Capriles, María Corina Machado, Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Manuel Rosales, Pablo Medina, Julio Borges, Lorenzo Mendoza y pare usted de contar. Ponerlos a todos de acuerdo será una tarea titánica que solo Carlos Andrés Pérez pudo lograr con los chilenos, reunidos en Caracas después de 17 años de DICTADURA (cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia). Aquí no hay ni siquiera interlocutor porque hasta de destruir esa instancias, se han encargado los propios opositores.

Pareciera más fácil sacar al Gobierno, obligar a Maduro a renunciar, que poner de acuerdo a los llamados LIDERES OPOSITORES. La gran tarea de un LEOPOLDO Libre, más que buscar la presidencia, evidentemente no descartado, es lograr un acuerdo, un proyecto, un consenso de criterios para que todos los que piensan y deciden en la oposición, entiendan que sin VERDADERA UNIDAD el REGIMEN SERA ETERNO.

LA URGENCIA DE SU LIBERTAD ES SU UTILIDAD

Un Leopoldo libre, pudiera encausar una presión a lo interno de estos liderazgos. Lógicamente el peligro que se corre con un líder como LEOPOLDO, es que al igual que CHAVEZ, mucho “mediocre”, “cazador de fortunas”, “incapaces”, se “coleen”, se disfracen. El portaviones puede llevar de todo. La opinión pública tiene un rol fundamental para impedir y mesurar este nuevo mesías. No podemos repetir la historia. Se trata de crear uno que rompa el paradigma político de los últimos 100 años. La gran tarea de este líder y que lo haría pasar a la historia, es impedir que su familia, sienta que el poder de la Presidencia, es parte de su herencia, de su derecho. Les ocurre a muchas líderes con sus familias alrededor cuando llegan a Gobernador, Alcalde, Ministros, etcétera. No necesitamos otra familia Kennedy en Venezuela pero si necesitamos a un LEOPOLDO libre. Yo conocí muy brevemente a Leopoldo. La primera vez me lo presentó el entonces Alcalde Giancarlo Dimartino, en la oficina del servicio de Gas (SAGAS) y la segunda vez, lo observe discurseando en la concepción Estado Zulia, acompañado de Lester Toledo y su jefe de medios para el momento. En esta segunda ocasión percibí su evolución, sus deficiencias y fortalezas. Me dije: Este hombre será parte de la historia. No me equivoque. Son pocos los que han aguantado TRES AÑOS DE ENCIERRO. Tres años de GUERRA SICOLOGICA de este gobierno totalitario, empeñado en destruirlo moralmente. Ni Rómulo vivió esto, porque él salió del país. Rosales apenas cumplió un año y un mes y LEDEZMA, solo ha estado preso en su casa.

¿Qué NECESITA LEOPOLDO?

Leopoldo no necesita que le hagan una película. Leopoldo lo que necesita es salir. Es criminal su encierro. No necesita que separadamente y con agenda propia, su esposa y condiscípulos salgan a visitar personas e instituciones en el exterior. Ya lo que han hecho es suficiente. Necesitan concentrarse en una estrategía factible de sacarlo y no que conspire contra sus posibilidades. El encuentro con TRUMP lo hizo más popular a nivel mundial, carajo pero sigue preso. Igual acusar al TSJ, o sus miembros, derramará lágrimas de los pueblos en el extranjero pero igualito sigue preso.

La Pregunta sería ¿Queremos o no que salga en libertad? Si entendemos esta necesidad y el riesgo de perder su potencial, tenemos que hacer lo debido. Este gobierno puede salir con elecciones presidenciales en el 2018 y ¿Quién será el candidato? ¿Leopoldo? Preso es imposible. Y si llega otra persona, ciertamente liberará a LEOPOLDO pero serán mínimo 6 años de espera (cuidado y no 12) porque ejercerá su Presidencia. ¿Será la misma situación para LEOPOLDO? Su momento es AQUÍ y AHORA. Sus amigos, su familia, tienen que jugar hacia un solo objetivo: Su libertad.

FRACASO GIRA DE HENRY AL ZULIA

Poco a poco sigue el desgaste y su reciente visita al Zulia lo dejo en evidencia. Pasaron sus 5 minutos de fama, a poco que él tampoco los quería y así lo dijo varias veces. La concentración en Maracaibo frente a su sede dio tristeza. Dudo que Henry reestructure una dirección política envejecida y no es un problema de edades. De hecho, no logró ni aglutinar a la mayoría de los partidos a su alrededor, quienes el mismo día de su llegada juramentaron una MUD PARALELA y el líder adeco, no dijo ni pio y se conformó con la sola presencia de UNT y su partido

