Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 23, 2017 2:53 pm

La diputada a la Asamblea Nacional por la Unidad en el estado Monagas y Coordinadora Regional en la entidad por Primero Justicia, María Gabriela Hernández del Castillo, calificó este jueves de amoral el destino de 200 millones de bolívares para la celebración de fiestas carnestolendas en Monagas, por parte de la gobernación, cuando, a su juicio, el pueblo pasa por la peor crisis económica de su historia.

Nota de prensa

“Resulta totalmente contradictorio que ante la crisis que tenemos en Monagas y en toda Venezuela, se destinen tantos recursos en unas fiestas de carnaval, cuando vemos que no hay forma de atender a quienes llegan al hospital de Maturín, cuando vemos que en los pueblos que ni siquiera los mecanismos de distribución de alimentos llegan a todos, y que los más pequeños mueren de desnutrición. Es inaudito que se den tantos recursos para celebrar cuando en nuestro país sobran razones para no hacerlo”.

Asimismo, rechazó que la gobernadora Yelitze Santaella, destinara dicha suma para el pago de 75 minitecas, al tiempo que impugnó que PDVSA y la Alcaldía patrocinen más dinero para dicha festividad. “Podemos entender que hay que rescatar los valores y tradiciones, pero eso no se justifica en medio de una crisis tan aguda como la que estamos viviendo. No podemos hacernos los ciegos cuando vemos en cada recorrido que la gente muere de hambre y cada vez se incrementa la cifra de niños desnutridos. Los gobernantes, somos los que tenemos la posibilidad de orientación en el país tenemos que tener más sentido común para no actuar como actúan quienes están en el gobierno.