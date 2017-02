Publicado en: Curiosidades, Titulares

Feb 23, 2017 5:15 pm

Ronja, Briet, Guðni y Stubbur son los nombres de los cuatro gatitos participantes en un ‘reality show’ muy especial, llamado ‘Keeping Up With the Kattarshians’, emitido permanentemente a través de vídeos en directo en Facebook. Los gatitos viven en una casa de muñecas y tres pequeñas cámaras filman su día a día durante las 24 horas. El resultado son videos tan simpáticos cómo este:

Información de RT