Publicado en: Opinión

Feb 23, 2017 7:47 pm

Solución monetaria: permitir que se use una cesta de monedas externas, donde estaría el peso Colombiano y el dólar, es la mejor opción para acabar con la hiperinflación. Hasta el presidente Mugabe en Zimbabue tuvo que aplicar esta estrategia ante el descontrol de precios, que se asemeja mucho al de Venezuela…

No hacer nada: hasta que la situación estalle parece ser la actitud del gobierno. Una explosión social está en puertas. Para completar la torta, no les extrañe que terminen culpando de todo al sector privado y en consecuencia nacionalizando la banca, expropiando y confiscando aún más empresas. Lo que sucede con la aceleración de la hiperinflación es de pronósticos reservados, el hambre pica y se extiende…

Vacío de CNN: debía ser llenado con algún canal que se ocupe de noticias regionales e internacionales. Telesur y Rusia Today no son opciones para muchos…

Cardenal Urosa: dio en el clavo al afirmar que para que haya diálogo tiene que al menos establecerse un calendario electoral. Las elecciones de gobernadores están diferidas desde el 2016, y este año tendrían que realizarse junto a las de alcaldes y concejales. Además se saltaron el revocatorio a pesar de que se habían recogido las firmas para iniciar el proceso. El gobierno le tiene pavor a cualquier tipo de comicios electorales, y en diciembre del 2018 de acuerdo con la ley tendrían que realizarse las presidenciales. El voto castigo está latente…

Estudiantes en el exterior: están desesperados ante la crisis de pasaportes. No pueden viajar y corren el riesgo de no poder continuar estudios y ser deportados…

Circo: sin pan no va para ningún lado. La aprobación de recursos para el carnaval contrasta con la hambruna que siente una población cada día más disminuida por la crisis alimentaria y de falta de medicamentos…

Del festín de Baltazar: que se vivió con unos precios petroleros que superaron los cien, hemos llegado a la situación desesperada en la que estamos, lo que no tiene excusas. Mucho gasto y endeudamiento no productivo nos llevó a esta desgracia…

[email protected]