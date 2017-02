Publicado en: Opinión

Feb 23, 2017 3:01 pm

Los días 04 y 05 de marzo está previsto el inicio del proceso de validación de los partidos políticos. Esta jornada es de importancia histórica por cuanto está en juego la legalidad de los partidos políticos en esta coyuntura tan menguada para el ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos.

Por José Luis Pirela

El CNE difirió la actividad, colocando condiciones muy adversas, limitando el número de maquinas y apenas 7 horas por cada día, de 8AM A 4AM para cada organización política. Los Poderes Públicos secuestrados desde Miraflores apuestan al fracaso de los partidos políticos; el tema no es la cantidad de firmas, es el poco tiempo disponible en cada máquina, violando la doctrina electoral de Venezuela. Es inaceptable que en una elección presidencial hay aproximadamente 40.000 mesas disponibles, atendiendo electores hasta que se agote la cola y en la validación solo coloquen 422 maquinas y se cierre a las 4PM, sin respeto por quienes con su presencia expresan su interés por validar y apoyar a los partidos políticos.

La actuación del CNE bajo los designios de Nicolás I, es tan descarada que hasta sus aliados oficialistas (PCV, Redes, PPT y otros) han manifestado su descontento frente a tanta vulgaridad y arbitrariedad. En esas condiciones unos partidos afectos al Gobierno no acudirán y otros no podrán con el nivel de exigencias en tan corto tiempo y con pocas maquinas. Los llevan empujados a militar en el PSUV.

En el caso de la oposición, existen distintos criterios de cómo afrontar el reto. Algunos partidos no acudirán y otros hemos dicho: ¡Yo si valido! En un serio esfuerzo organizativo, logístico y político, estando conscientes de que nadamos contra la corriente.

La MUD no debió aceptar esa jornada en estas condiciones, hemos debido dar la pelea en la calle para mejorar las condiciones de esta antidemocrática actuación del CNE. El debate sobre la reestructuración de la MUD, convertida en prioridad, no debió llevarnos a la pasividad contemplativa de esta salvaje agresión contra las organizaciones políticas y los ciudadanos.

Ante esta escalada antipartido del Cogollo Rojo, estamos obligados a enfrentarla con la presencia masiva en los puntos de validación. No se trata de un problema exclusivo de los políticos, sin partidos no hay democracia, sin opciones por quién votar, a quien vas a elegir; esto es en definitiva contra toda una nación cuya vocación democrática no está en discusión. Esta es una acción indirecta contra el derecho al sufragio, es un atentado contra el voto y todas sus implicaciones libertarias.

El Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) invita a todos sus dirigentes, militantes, amigos y pueblo en general, a acompañarnos desde las 7 am los días 4 y 5 de marzo, en este acto de rebeldía contra la burocracia roja que pretende cercenar nuestro derecho a vivir en democracia.

Yo si valido, es un grito contra la arbitrariedad, el gorilismo y la dictadura tropical; con tu participación morderán el polvo los barbaros rojos.