Feb 23, 2017 2:39 pm

Este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro anunció que en el marco de las reuniones para un diálogo en el país, tiene previsto reunirse con representantes de las distintas comunidades religiosas que se encuentran apostadas en el territorio nacional.

“Yo creo en el diálogo y voy a seguir… Recientemente le he dicho a varios sectores con quienes me he estado reuniendo, les di mis intenciones de continuar con el diálogo… Le dije a Jorge Rodríguez que organicemos un diálogo religioso y por la paz con la iglesia católica, evangélica y la comunidad judía, con los que me reuní, con los musulmanes”, dijo.

Así mismo refirió que tiene previsto un encuentro con representantes de los medios de comunicación. “Ya la próxima semana voy a reunirme con los más influyentes”, puntualizó.

Las declaraciones las ofreció en una transmisión en cadena nacional de radio y televisión.