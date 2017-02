Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Feb 23, 2017

Este miércoles, la banda británica Coldplay se unió al dúo de disc jockeys The Chainsmokers en la canción “Something Just Like This” que ya es un éxito en las redes sociales.

A tan solo un día de su publicación en YouTube, el clip ya cuenta con más de 6.900.000 reproducciones.