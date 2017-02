Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 23, 2017 4:44 pm

Este jueves, el Diputado y Jefe de la Fracción Parlamentaria de la Unidad, Stalin González, aseguró que “la mayor bonanza petrolera del país se fue con la corrupción, usándose ese dinero para ganar elecciones y no para resolver los problemas reales de los venezolanos”.

Nota de prensa

Así lo manifestó González durante el programa radial Contigo, trasmitido este jueves por Radio Caracas Radio, donde conjuntamente con el Concejal Alejandro Vivas, ofrecieron detalles sobre las alarmantes cifras de pobrezas que arrojó la Encuesta de Condiciones de Vida 2016 (ENCOVI), ejecutada por las principales universidades del país.

Durante su alocución explicó que “un modelo de gobierno basado en opresión, persecución, expropiaciones y controles excesivos, donde unos pocos se aprovechan del hambre para hacer negocio, llenándose los bolsillos a costilla del pueblo, no puede llamarse de otra forma sino un régimen corrupto”.

Por ello, el Diputado lamentó que esa corrupción “practicada en todos los niveles de gobierno desde los tiempos de Chávez, sea la que nos arrastró a estos márgenes de pobreza que hoy, según el estudio presentado, superan el 80% de la población”.

Aseguró que esa pobreza ya no era un tema rural o de ubicación geográfica, por lo que ningún sector del país escapa de ella; “por ejemplo, parroquias como Antímano y Catia, aquí en la capital caraqueña, presentan una densidad poblacional importante que pasó de la pobreza a la pobreza extrema en menos de un año”

Dicho esto, el Parlamentario enfatizó que la pobreza no podía enmarcase sólo en la escasez de alimento o el acceso a la canasta básica; que el problema debe verse de manera multidimensional: “si no tenemos acceso a la salud, a los servicios básicos, no existe seguridad ciudadana, y tampoco logramos que nos alcance el dinero para comprar comida, esa suma de un todo que no hace perder calidad de vida, quiere decir que somos pobres. Y eso es lo que está pasando, estamos viviendo la peor crisis de nuestra historia”.

De este modo explicó que mientras siga instaurado este modelo gobierno continuará la crisis, por lo que “urge un gran cambio político y social, un acuerdo nacional un nuevo país donde podamos convivir todos y lograr extirpar de raíz este sistema corrupto que se robó el dinero de los venezolanos, y la manera es constitucional y electoral”.

Finalmente el Diputado Stalin González reiteró que nada detendrá el trabajo parlamentario que desde la Asamblea Nacional se adelanta, indicando que el próximo jueves 2 de marzo, en una sesión de trabajo especial , presentaran el informe sobre los niveles de pobreza en Venezuela realizado por ENCOVI, para debatir y formular soluciones conjuntas y reales que le den respuesta