Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 24, 2017 9:10 am

El diputado y vicepresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional (AN), Armando Armas, acusó al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de ocultar información sobre el paradero del helicóptero tipo MI17V5, siglas EV0796, perteneciente al Ejército venezolano, y de las 13 personas a bordo, entre civiles y militares, que el 30 de diciembre de 2016 salieron de Puerto Ayacucho con destino La Esmeralda, en el estado Amazonas.

Este jueves, tras 55 días de la presunta desaparición de aeronave y de sus tripulantes, entre ellos una niña de cuatro años, la referida comisión presentó un informe sobre la investigación que adelantan con el apoyo de los familiares de las víctimas.

“La indolencia, la desidia, el oscurantismo y falta de transparencia son los procedimientos que usa el régimen de Nicolás Maduro para desbaratar lo poco que queda de convivencia democrática en el país. Es lamentable que lo que debería ser un ejemplo de dignidad y patriotismo, como lo es la institución armada, haya caído en lo mismo”.

Armas denunció que el alto mando militar también ha pretendido silenciar este tema en los medios de comunicación.

“Padrino López, usted sabe dónde están esos muchachos. Usted sabe qué le pasó al helicóptero y está ocultando información, porque si los tiene secuestrado la guerrilla tendría que explicar por qué no ha sido capaz de defender nuestras fronteras. Y si se estrellaron, que ojala no sea el caso, por qué no los han encontrado, tampoco hicieron los reportes correspondientes a las 48 horas, ni se prendió ninguna alarma. Eso es responsabilidad directa de Nicolás Maduro y de Padrino López”.

El parlamentario criticó que desde el gobierno Nacional se ufanen de tener el Ejército mejor dotado de América Latina, con radares tridimensionales de fabricación china que sólo se ven en los desfiles, ya que no han servido de ayuda para este caso, además su adquisición ha sido objeto de cuestionamientos.

También se pronunció contra la ausencia de control democrático en la Fuerza Armada. “Si lo hubiera, la mayoría de los jefes militares no ocuparían esos cargos porque no tienen los méritos. Cómo puede quedar la moral de los hombres y mujeres que sirven dignamente a la Fanb, cuando el alto mando los abandona en un siniestro o cómo ocurrió durante las prácticas de canchas de infiltración en Fuerte Tiuna, donde murieron soldados asfixiados”.

El vicepresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad también se refirió a dos hechos recientes, que a su juicio forman parte del entramado que rodea el caso del helicóptero MI17V5. “El pasado 12 de febrero, Nicolás Maduro dijo que el proceso de paz en Colombia estaba atado a la paz de Venezuela, lo que representa una amenaza velada de que sólo su permanencia en el poder garantiza que la guerrilla no atente contra nuestro país. Al día siguiente, el 13 de febrero, se produjo un ataque al puesto de comando fluvial de El Suspiro, en Amazonas, donde a cuatro efectivos militares les robaron las embarcaciones y los fusiles AK-47, los mismos que usan los grupos irregulares colombianos”.

Durante la sesión, la Asamblea Nacional aprobó la solicitud de comparecencia del vicepresidente Tareck El Aissami, jefes de los componentes militares, la Fiscal Luisa Ortega Díaz y el Defensor del Pueblo, Tarek Saab. También se acordó establecer contacto con el Parlamento de Colombia para profundizar las averiguaciones.

Armando Armas exhortó a los soldados a actuar apegados a la Constitución Nacional y demostrar que están del lado de la honestidad y el honor militar.



Desincorporados

En su intervención, Armas hizo un llamado a la reflexión de la bancada de la Unidad. “Aquí deberían estar los diputados de Amazonas, Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana,“quienes fueron desincorporados con la venia de la AN, en acatamiento a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Yo asumo esa decisión con vergüenza”.

