Feb 24, 2017

Cuando quieres hacer cambios totalmente drásticos en tu vida y reescribir la historia, primero tienes que hacer limpieza de lo que ya no es útil, en los planos físico y espiritual. Acumular cosas del pasado hace que una y otra vez sigas los mismos patrones y la vida te parezca un déjà vu; pero también da la impresión que hay personas que están logrando más que tú.

Para una limpieza profunda de tu vida, tienes que revisar pasado, presente y futuro, y desaparecer el tiradero que está en tu interior y en tu entorno. Para ello, puedes seguir estos 6 consejos que te ayudarán a ese reinicio fresco y totalmente diferente.

1. Deshazte de la basura

Empieza por tu casa; tira, regala o dona las cosas que no necesitas, sin dejarlo como pendiente para un día de estos. La ropa que no te pones, utensilios de cocina que ni sacaste de su caja, cosas descompuestas, etc.

Cuanto más cosas encuentres, mejor para ti. Pero no lo hagas pensando en ocupar esos espacios de forma posterior con más cosas que simplemente no te servirán. Y no te conformes solo con limpiar la casa, piensa en tu oficina, el carro o en cualquier espacio en donde puedas tener cosas, incluso en casa de tus padres, amigas o novio.

2. Borra archivos

Sí, también hay que hacer limpieza del disco duro de tu computadora, celular, tablet o cualquier otro dispositivo o cuentas en donde hayas guardado cosas que ni que tú recuerdas que existen. No importa que tengas espacio libre, se trata de limpiar y con eso liberarte de peso. Deja únicamente aquello que te gusta o que representa algún valor emocional para ti.

3. Pon orden

En tu casa, tu oficina o en cualquier espacio relacionado contigo, establece un orden armonioso, para que cada cosa tenga su lugar y sea más fácil de encontrar.

4. Filtra la información

La información tiende a acumularse y no se retira de nuestro subconsciente, por lo tanto hay que filtrarla bien. Solo deja entrar aquello que represente algún valor o nuevos conocimientos útiles para tu vida y no hagas caso de chismes.

5. Ya no dejes pendientes

Termina lo que tengas pendiente o si hay algo que de plano no podrás realizar, mejor déjalo por la paz; así podrás moverte hacia adelante y no sentir que traes cosas arrastrando y que no te dejan hacer nuevos proyectos.

6. Revisa tus “amigos”

Como parte del proceso de limpieza, revisa la lista de aquellas personas que conoces y que son solo eso o que en verdad representan una amistad. No se trata de tener cientos de “amigos” en redes sociales o en el celular y que solo estén ahí porque te agregaron; quédate con las personas que conozcas y que no minen tu desarrollo personal.

Nota tomada de Okchicas