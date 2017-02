Publicado en: Curiosidades, Titulares

Si tienes perros en tu casa, entonces sabes que hay pocas cosas tan enternecedoras como ver como el viento mueve todo su pelaje de un lado para otro. E incluso si no has podido experimentar esta maravillosa experiencia, lo has vivido tu mismo y sabes que no hay nada como una buena brisa de viento. Pues, estos peludos sienten los mismo.