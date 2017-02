Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Feb 24, 2017 11:13 am

¡Súbeme la radio! ¡Y mucho! El volumen tiene que estar a tope para disfrutar del nuevo éxito de Enrique Iglesias con Descemer Bueno & Zion y Lennox, un tema que grabó en las calles de La Habana, bueno, más bien que puso a bailar a su gente durante tres días seguidos. El rodaje, dirigido por Alejandro Pérez, convirtió el caso viejo de la capital cubana en una auténtica pista en la que nadie se resistió a moverse. Los incondicionales de la estrella no dejaron pasar la oportunidad de verle de cerca y formar parte de su historia, que escribió un capítulo nuevo con este rodaje. ¡Un libro que sigue siendo un best seller! Así lo reseña hola.com

Una ciudad paralizada, cientos de personas siguiéndole y él, incluso desde la cornisa de un edificio sin arnés -¿quién dijo que ser artista no conlleva riesgos?-, sorprendido al ver semejante acogida, pero sin dejar de animar al público. “Crecí en Miami, tengo muchos amigos cubanos y me apetecía la idea de hacer algo en la isla. Después de hacer varios vídeos con Alejandro Pérez, tantas colaboraciones que he realizado con mi amigo Descemer Bueno y después del éxito que obtuvimos con Bailando y mis amigos de Gente de Zona todo apuntó a que era el momento”, comenta el intérprete.

La elección ha sido acertada porque el vídeo, que se acaba de estrenar a nivel mundial y que en apenas una hora acumula ya más de 150.000 reproducciones, tiene “magia”. “Si Alejandro logró capturar la magia que vivimos durante esos dos días de rodaje, el vídeo contagiará a todos con esa alegría que nos transmitió el público allí. El fin es pasarlo bien y nosotros nos divertimos” comentó Enrique antes del estreno. Y sin duda lo ha conseguido. Además decidió utilizar para el rodaje la misma camiseta que llevaba cuando sufrió el accidente con un dron, que fue reproducida y puesta a la venta con un objetivo solidario: recaudar fondos para Save the children.

Video vía Youtube

“Conozco a Enrique desde hace 12 años y desde entonces hemos escrito muchas canciones juntos, algunas de ellas grandes éxitos de la música latina como: Bailando, Loco, El Perdedor, Cuando Me Enamoro, Lloro Por Ti, No Me Digas Que No, Ayer, entre otras. Trabajar con Enrique es intenso ya que siempre intentamos mejorarnos, superarnos, sacar lo mejor de nosotros mismos y probar que no hay límites para tratar de escribir un nuevo hit”, comentó Descemer sobre esta canción, que tiene todo para ser una de las más bailadas, como ocurre con los hits de Iglesias.

