Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 24, 2017 5:27 pm

Henri Falcón, gobernador del estado Lara, y líder de Avanzada Progresista, dijo que hay que validar los partidos politicos porque son la esencia de la democracia, donde hizo publico su apoyo a la candidatura a la gobernación del estado Bolívar a Jorge Carvajal Morales.

Nota de prensa

El acto realizado en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela de Puerto Ordáz, contó con los representares del Avanzada Progresista de todos los municipios del estado Bolívar, donde Falcón estuvo acompañado por Carlos Allembert, secretario general del partido en el estado, Justo Mendoza, coordinador nacional de AP, John Gutiérrez, el concejal “Morocho” Martínez y sus colegas de AP, donde también hicieron acto de presencia representantes de los distintos sectores de la región como el estudiantil, sindical, empresarial, entre otros asistentes.

En su intervención el líder de Avanzada Progresista Lara, afirmó que están buscando una conciencia colectiva para enfrenta la situación de caos que vive el país, y porque no hay en el mundo una democracia sin partidos, por eso ellos están dando un paso al frente, y asumen el reto que les ponen por delante no solo el CNE, por habría que ser muy iluso para no pensar que detrás de todo ese apuro, esta metida la mano peluda del gobierno.

Aseguró que no es la primera ni la última vez que visitará a Guayana, porque la gente está reclamando un cambio en el país, y saludó con beneplácito esta reunión con la estructura del partido en el estado Bolívar.

Tragedia y catástrofe nacional

“La política tenemos que verla con criterio de humildad”, es la nueva política, y criticó las graves distorsiones en la economía provocadas por el gobierno, que ha provocado serios problemas sociales y económicos en el país, en una situación de tragedia y de catástrofe nacional, dijo Falcón.

Criticó a los gobiernos incapaces en su desempeño, con un desempleo creciente, la desalarización del trabajador, y el aumento de la inseguridad, y en esta reunión le dice al gobierno que la conspiración es contra el hambre, la miseria, y la tragedia en que han hundido el país el gobierno de Nicolás Maduro, alejado de la realidad de la gente, agregó.

“La política hay que verla desde la razón, no desde la pasión”, y que si algo hay que desterrar de este pueblo, son los criterios mezquinos, el sectarismo, la falta de visión solidaria, y que eso de no tolerarnos como hermanos, y crear carnes de hambre es cruel, porque en Venezuela el único carnet de la Patria es la cédula de identidad.

Anuncio tambien Falcón su apoyo a Jorge Carvajal como precandidato por la unidad a la gobernación del estado Bolívar.