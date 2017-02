Publicado en: Curiosidades, Titulares

Feb 24, 2017



Las abejas son capaces de realizar ciertos razonamientos y aprender nuevas habilidades, no es ninguna novedad. En un intento de probar los límites de esa capacidad cognitiva, un grupo de científicos les enseñó a jugar al fútbol, reseña Gizmodo.

No hay flores que exijan mover una pelota para obtener una recompensa. Sin embargo, los abejorros de este experimento aprendieron a llevar una pequeña pelota hasta una “portería” para obtener agua azucarada. No era algo instintivo: los abejorros que no habían sido adiestradas no lo hacían.