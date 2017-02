Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 24, 2017 1:54 pm

“A nosotros el 6 de diciembre nos eligieron para dos cosas, para sentarnos allá en la Asamblea a aprobar o rechazar leyes, y nos eligieron también para luchar en las calles. Este parlamento cumplió con su obligación de arremangarse la camisa y salió a la calle con la gente para luchar por salir de Maduro y lograr ese cambio que todos queremos” así lo manifestó Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional por el Táchira, durante la presentación de la memoria y cuenta de su ejercicio parlamentario en el 2016.

Nota de Prensa

En el acto efectuado frente a la Basílica de Nuestra Señora de la Consolación de Táriba, municipio Cárdenas, Juan Requesens dijo que además de rendir cuentas, tiene mucho que agradecerle al Táchira y la gente que ha creído en él: “a los partidos políticos, todos somos unidad, cada uno tiene su pensamiento, pero no hay otra forma de salir de esto más que unidos” e hizo una mención especial a los jóvenes para que tomen los espacios y abran puertas para el liderazgo.

En medio de un discurso cargado de emoción, Requesens expresó: “nosotros no tenemos otra obligación, que dar todo lo que tenemos, con el corazón, con la mente, con las uñas, estamos obligados a dar todo por este país. Hay gente desmotivada, desesperanzada, convencida de que esto no tiene salvación. Nosotros tenemos la responsabilidad de devolverle a la gente la fe en la política y lograr ese cambio que tanto desean el Táchira y Venezuela”.

Con énfasis dijo estar orgulloso de representar al Táchira: “que lo sepa Vielma Mora, ellos han estado estos días amenazando, si tenemos que paralizar el estado para conquistar los derechos de los tachirenses, a nosotros no nos va a temblar el pulso para movilizarnos”.

Durante el 2016 Requesens fue miembro de la Comisión de Desarrollo Social Integral, presidente de la Sub Comisión de Educación, deporte y juventud, miembro de la comisión especial de frontera, miembro de la sub comisión laboral, y miembro de la comisión especial de la crisis universitaria.

En medio de su emotivo discurso el diputado Requesens señaló que, junto con su suplente, la diputada Karim Vera, alcanzaron casi 90% de asistencia a las sesiones ordinarias durante el 2016, y logró acudir a 80% de las sesiones de la Comisión de Desarrollo Social Integral, al destacar el alto desempeño del parlamento en general por la cantidad de leyes y temas debatidos respetando todo el protocolo del Reglamento de Interior y Debates.

Destacó la amplia participación en espacios en medios de comunicación como una forma de romper con la censura y el silencio que pretende imponer el gobierno, además de estar presente en 8 consultas públicas, 27 asambleas de ciudadanos, 7 foros académicos, y más de 13 actividades de protesta.

Durante 2016, reseñó Requesens, que llevó adelante junto con otros diputados la Ley de protección del salario docente, la Ley contra la violencia en los espacios deportivos, Ley de protección al salario, Ley de la garantía y la alimentación escolar, Ley para la protección de las personas con trastornos de espectro autista.

Al respecto manifestó: “que en la Asamblea Nacional se hayan aprobado más de 30 leyes en su mayoría de carácter social, indica que algo grave está pasando” advirtió el diputado por la zona sur del Táchira, al afirmar que hay grandes vacíos en el país en materia legal y que aun así siguen siendo torpedeadas por el TSJ y el gobierno de Nicolás Maduro.

“Debemos entender que el poder es el ejercicio de la responsabilidad con el pueblo. La gente pregunta por qué seguimos aprobando leyes si el TSJ nos sigue cerrando la puerta. Nosotros hoy decimos que luchamos para que los rojos salgan del poder, y cuando nosotros cambiemos al de Miraflores y al de Residencia, todas estas leyes entrarán en vigencia y estas iniciativas legislativas promoverán la calidad de vida de los ciudadanos” dijo el diputado.

Recordó que no hay ninguna excusa para abandonar la responsabilidad que tienen, y que esperan el próximo año poder presentar nuevamente una gestión donde se muestre lo mejor porque la gente no quiere justificaciones: “cada vez que muere un niño por medicinas, cada vez que alguien come de la basura, cada vez que una madre llora a su hijo asesinado, no hay excusa para eso. Trabajemos por el cambio, sigamos luchando a pesar de las adversidades, y hoy la Asamblea es la institución con más credibilidad y la única esperanza y ventana de Venezuela”.