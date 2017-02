Publicado en: Opinión

Feb 24, 2017 10:51 am

Un tema primordial que ha ocupado a muchos venezolanos y venezolanas en estos meses de conflictividad política y social que vivimos, donde muchos podemos coincidir en una pregunta común desde el estrato más alto hasta el más bajo. No obstante, pensamos y analizamos cómo llegar a una conclusión consensuada a esta interrogante que nos obliga a todos sin exclusión, a buscar una vía de solución que nos permita salir de esta crisis generalizada, por la ruta del entendimiento y que no represente un costo que repercuta en las instituciones democráticas del país y en la vida de los venezolanos.

Pues bien, ¿Cuál es el camino?. Es por ello que me siento obligado a expresar mi parecer en un momento crucial en nuestra vida, y es que en democracia lo mínimo que puede tener una sociedad como derecho humano es, elegir con su voto el camino y el gobierno que merezca y que desee. Debemos ubicarnos en el presente donde se encuentra la lucha democrática de un pueblo que no es una lucha convencional, porque es un camino de múltiples obstáculos, de desventajas, donde se destaca uno muy puntual en el pueblo de Venezuela que quiere votar y salir de este modelo político que hoy más del 90% de la población quiere que se cambie pero de manera pacífica.

Los venezolanos que diariamente viven y padecen situaciones muy lamentables, donde pareciera que el gobierno no encuentra una solución definitiva a esta crisis humanitaria, no ven como una postura democrática por parte de quienes hoy se llaman gobierno, el no querer contarse en unas elecciones. En segundo lugar, ante la degeneración de las instituciones del Estado, es menester redefinir al detalle los mandatos constitucionales. Y llegar al punto en donde eso sea procedente, pero para esto se requiere de un esfuerzo por parte de renovados liderazgos, un permanente acompañamiento social y conducción de las iniciativas necesarias en procura del cambio.

El cambio es un clamor y una disposición en todos los estratos sociales. El liderazgo político y social alternativo tiene un reto enorme frente a esta tarea histórica. Para esto se requiere unidad, valentía y disposición, pero sobre todo, de un tesis común. La democracia ya no está en riesgo de desvanecerse, peor aún, está en riesgo de que no regrese. Así que sigamos unidos en este camino porque sólo juntos renovaremos a Venezuela y juntos renovaremos a Yaracuy.

Diputado Luis E Parra

Pj- Yaracuy

@luiseparra78