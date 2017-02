Rosales se mantiene firme y claro en el papel que tiene dentro la reconstrucción del estado Zulia y de devolverle la esperanza a la gente. Centenares de vecinos delos sectores Paraíso, Primero de Mayo, Nueva Vía y otras zonas de esas urbanizaciones y barriadas golpeadas por la crisis y demás problemas sociales se volcaron a las calles a recibir a quien ha sido el gobernante que más obras sociales y de infraestructura y servicios gerenció con éxito para el Zulia.

“El país quiere propuestas para salir de la crisis, no una guerra entre hermanos. Necesitamos se establezcan las reglas claras porque sin alimentos, medicinas y un cronograma electoral, no saldremos de la crisis”, dijo en su recorrido.

El líder del Zulia nuevamente instó a que se solvente el problema de la escasez de alimentos y medicinas “y que si al gobierno no le gusta que se hable de un canal humanitario, que le busquen ellos una figura con el nombre que quieran, pero que a la gente le llegue comida y medicamentos porque es el principal clamor que me he encontrado en las calles que estoy recorriendo desde mi regreso al Zulia”.

En su caminata Rosales, acompañado del pueblo zuliano, manifestó que la inseguridad se ha desbordado y “la gente tiene hasta miedo de salir a trabajar. Hay que establecer una política seria en ese sentido porque no puede haber más delincuentes en las calles que inocentes en las cárceles”.

Asimismo finalizó el recorrido indicando que su labor es estar al lado de la gente acompañando y guiando al pueblo en tiempos que requieren verdaderas soluciones y decisiones firmes para salir adelante.

“Estoy escuchando lo que me dice cada persona en la calle, de cada sector que he visitado. Debemos reconstruir al Zulia y devolverle el brillo que tuvo y que no debió perder, por eso sigo caminando cada barrio y urbanización de este estado. Hay que decirle a la gente que hay que trabajar duro, que Venezuela es un país lleno de oportunidades y que no podemos dejar que nos roben la esperanza”, puntualizó.

Los habitantes de la parroquia Chiquinquirá también recibieron los beneficios de la gestión exitosa desarrollada por el líder del Zulia como alcalde de Maracaibo yGobernador y su compromiso con el futuro. Allí llevó a cabo la remodelación y dotación de las escuelas de avanzada Cristobal Mendoza, Joaquín Esteva, AdolfoColina, Román Valecillos y Carlos Rincón Lubo, entre otras. De igual manera ,devolvió calidad de vida a través del programa de sustitución de Rancho porcasa a los parroquianos del sector Nueva Vía, específicamente en La Mezquita.

Manuel Rosales también preocupado por la salud de la gente, construyó y acondicionó elAmbulatorio 1 de Mayo, y logró el embaulamiento de la cañada Las Poncheras, quedando pendiente el de la cañada La Negra porque le fue quitada esa competencia por el gobierno nacional.

De igual manera, ejecutó los corredores viales de las avenidas 20 y 23, así como el reasfaltado de las calles que conforman esta parroquia.