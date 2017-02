Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 24, 2017 10:18 am

“El recurso de amparo introducido por la Contraloría General de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo que pretende es desconocer a la Asamblea Nacional (AN). Si el contralor Manuel Galindo, quiere intervenir en la ejecución y en el uso de los recursos que están asignados a la AN, lo primero que le debe responder al país es cuánto es la asignación al Poder Legislativo. Me atrevería a asegurar que ni siquiera conoce el Presupuesto Nacional”, así declaró el diputado, Alfonso Marquina, en marco de un entrevista ofrecida a un canal televisivo.

El Asambleísta explicó que efectivamente el Contralor tiene la facultad de ingresar al Parlamento y cualquier otro organismo, sin embargo no puede ser de manera arbitraria, ya que debe cumplir con los procedimientos. “Es necesario realizar ciertos trámites, como notificaciones previas al Poder Legislativo para que la auditora encargada por el contralor Manuel Galindo pueda intervenir la Dirección de Auditoría”.

Asimismo, el diputado, aseguró que a su punto de vista, este amparo forma parte de un “circo” que ha venido montando el Gobierno Nacional con la intención de justificar los excesos y abusos violatorios en contra de la Constitución de la República “Quieren desconocer la voluntad popular que se expresó el 06 de diciembre del 2015”, agregó.

“El Contralor General debería meter un amparo constitucional, pero para que le permitan investigar los sobreprecios y el guiso que hay con las cajas del CLAP, las cuales se les venden a los venezolanos en 10 mil bolívares, que si lo calculamos al dólar protegido de 10 bolívares por dólar, se le estaría vendiendo a 1.000 $ cada caja al pueblo venezolano”, comentó.

En cuanto al desconocimiento, por parte de Galindo, de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, puesto a que el recurso de amparo va dirigido al ex presidente del órgano legislativo, Ramos Allup y no a Julio Borges, Marquina afirmó que el Contralor busca seguir el libreto del TSJ. “Acaso el Contralor, en un pasado reciente no ha reconocido al nuevo Presidente de la AN en alguna otra comunicación. Pretenden seguir lineamientos del máximo tribunal del país, al considerar que se insiste en declarar al Parlamento en desacato”, finalizó.

Nota de prensa