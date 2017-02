Publicado en: Actualidad, Internacionales

Feb 24, 2017 8:06 pm

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó hoy las reiteradas críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra la prensa y los periodistas, varios de los cuales fueron vetados hoy en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

EFE

“Nos causan alarma las descalificaciones en contra de los medios que viene haciendo el presidente”, se lamentó Matt Sanders, presidente de la SIP.

Señaló que esas constantes críticas “debilitan la confianza del público y coartan la conversación pública y el respeto por las opiniones y el disenso, factores intrínsecos de la democracia”.

La SIP se solidarizó con varios medios de comunicación que denunciaron hoy un veto para participar en una sesión informativa con el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer.

La organización regional precisó que periodistas de CNN, POLITICO, The New York Times, Los Angeles Times, Buzzfeed y BBC no pudieron entrar a la rueda de prensa, y que la agencia de noticias estadounidense AP y la revista Time decidieron no participar en solidaridad con sus colegas.

Trump además arremetió hoy de nuevo contra la prensa en su intervención en la Conferencia anual de Acción Política Conservadora (CPAC), que se celebra estos días a las afueras de Washington, el mayor encuentro de la derecha estadounidense.

El republicano calificó a los medios como “los enemigos del pueblo”, como ya lo había hecho en su cuenta de Twitter, y señaló además que son “deshonestos” y que publican “noticias falsas”.

De igual forma, el mandatario instó en su discurso a que se les impida el uso de fuentes anónimas, como parte de las demandas que viene reiterando en las últimas semanas.

La SIP, sin embargo, defendió el uso de esta fuentes, al considerar que históricamente han “jugado un papel primordial a favor de la transparencia gubernamental”.

“Se sabe que los medios suelen usar este giro como último recurso, cuando las fuentes e informantes no se identifican por temor a represalias”, aseguró Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

En enero pasado, cuando apenas había tomado posesión Trump, la SIP, con sede en Miami (EE.UU.), advirtió que las calificaciones “despectivas” de Trump contra la prensa puedan terminar “en acciones restrictivas concretas en contra de la libertad de prensa”.