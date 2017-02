Feb 24, 2017 10:52 am

Donald Trump atacó este viernes a la Policía Federal estadounidense (FBI), al que acusa de ser incapaz de identificar a los agentes que informan a la prensa en el seno de ese organismo, algo inusual en un presidente. AFP

“El FBI es totalmente incapaz de detener a los ‘filtradores’ sobre la seguridad nacional, que desde hace tiempo se han extendido en nuestro gobierno. Ni siquiera pueden encontrar a los filtradores dentro del propio FBI. Se ha suministrado información clasificada a los medios, lo que podría tener un efecto devastador para Estados Unidos. ¡ENCUENTRENLOS AHORA!”, escribió en dos tuits matinales.

The FBI is totally unable to stop the national security "leakers" that have permeated our government for a long time. They can't even……

find the leakers within the FBI itself. Classified information is being given to media that could have a devastating effect on U.S. FIND NOW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2017