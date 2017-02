Publicado en: Actualidad, Economía, Patillazos

Feb 25, 2017 12:27 pm

El jabón de tocador “Dalan Multi Care” es fabricado por la empresa turca Dalan Kimya End A.S. en Pinarbasi, en Bornova, en la región de Izmir en Turquía.

Por lapatilla.com

El jabón es importado por la empresa Sura de Venezuela C.A. ubicada en Guacara, Estado Carabobo.

Apareció recientemente en algunas cadenas de automercados de Caracas, en las mismas donde el jabón de tocador de producción nacional está desaparecido desde hace dos años, bajo la ezquizofrénica política marxista del régimen de Maduro de controles sobre la economía nacional para favorecer las importaciones, como en este caso, no importan de donde vengan.

El paquete de tres barras de 125 grs cada una, con un total neto de 375 grs tiene un precio de Bs. 5.924,95, es decir Bs. 15,80 por gramo de jabón.

Un muy lago viaje

Turquía se encuentra a medio mundo de distancia, a miles de kilómetros tanto de EEUU, donde también se vende el jabón Dalan, como de Venezuela.

Estados Unidos tiene una economía libre, donde cualquiera puede traer lo no prohibido, sin restricciones cambiarias, de cualquier lugar del mundo y colocarlo en ese mercado. Es a riesgo del importador que el producto se venda o no. Por otro lado, Venezuela es una economía intervenida, con un mercado de divisas racionado., donde además se exigen permisos de importación y guías de distribución a los mercados.

En amazon.com encontramos que vende el jabón “Dalan Multi Care” a un precio de USD 158,7 el paquete de 24 barras de jabón de 100 grs cada una, lo que arroja que USD 0,066 compran 1 gramo del jabón.

Como comparación, en el mismo site amazon.com encontramos que el jabón “Dove White”, fabricado por la empresa Unilever en EE.UU, tiene un precio de USD 6.99 el paquete de 6 barras de 113 grs, lo que arroja un precio de USD 0,010 por 1 gramo de jabón.

Comparando el costo por gramo, resulta que el jabón Dalan es 6 veces más caro que el producido en EEUU. Y no podía se diferente, tomando en cuenta otros factores, entre ellos el costo del transporte de Turquía a EE.UU. La emigración turca a EEUU tiene un tamaño respetable, y ese precio tal alto quizás lo paguen en función de la nostalgia.

El costo del “Dalan Multi Care” en Venezuela

Veamos como, ante la opacidad oficial, se dan los milagros de las MexiClaps, las PanamáClaps, y la asombrosa importación de Turquía de una jabón de tocador ordinario, común, como también se producen en Colombia, Perú, Brasil, México y si quieren más lejos, en EE.UU. al precio de venta al público de USD 0,01 por gramo de jabón.

No sabemos por cuánto fue la negociación de la empresa Dalan Kimya End A.S, el fabricante en Turquía, con la importadora y distribuidora Sura de Venezuela C.A., en Guacara, Estado Carabobo. Pero si sabemos que el jabón Dalan, colocado en un mercado tan lejano a Turquía como Venezuela, en este caso EE.UU., tiene un precio de venta al público de 0.06 dólares por gramo de jabón de tocador Dalan.

En Venezuela sólo es posible importar a dos tasas cambiarias: a tasa Dipro de Bs. 10 por dólar o a cambio Simadi, ayer en Bs. 699,91 por dólar.

Tenemos entonces que los USD 0,06 por gramo de jabón Dalan en EEUU, al cambio Simadi serían 0,06 x 699,91 (ayer) = Bs. 41,99 por gramo de jabón, lo que a esa tasa de cambio, el precio de venta en Venezuela del paquete de 375 grs debería ser de 375 grs x Bs. 41,99 = Bs. 15.747,97. Un imposible porque el precio de venta es de 5.924,95, casi tres veces inferior.

Si bien es cierto, que ese jabón Dalan que apareció esta semana en los mercados caraqueños, fue producido en enero de 2015 (ver detalle en la foto) no creemos que se obtuvieron descuentos tan importantes para un producto cuya vida útil es de 7 años

Descartada la opción Simadi, queda sólo la opción de las divisas a tasa Dipro, de Bs. 10 por dólar estadounidense.

Es este caso tenemos que los USD 0,06 por gramo de jabón Dalan en EEUU, al cambio Dipro serían 0,06 x 10 = Bs. 0,6 por gramo de jabón, lo que a esa tasa de cambio, el precio de venta en Venezuela del paquete de 375 grs debería ser de 375 grs x Bs. 0,6 = Bs. 225

De ahí, de Bs. 225 al precio de venta de Bs. 5.924,95 hay un incremento del 2.533% suficiente para dejar contentos a muchos en el camino, menos al consumidor final, porque a tasa Dipro el pueblo pobre de Venezuela paga ese paquete de 375 grs de jabón a 592 dólares estadounidense, lo que lo haría el jabón más caro del mundo (lapatilla.com)

Nota al pie:

Si bien en el artículo No. 4 del Convenio Cambiario No. 35 publicado en la Gaceta Oficial No. 40.865 con fecha 9 marzo 2016 establece “A partir de la entrada en vigencia del presente Convenio Cambiario, la liquidación de las operaciones de divisas para el pago de las importaciones de los bienes determinados en el listado de rubros pertenecientes a los sectores de alimentos y salud y de las materias primas e insumos asociados a la producción de estos sectores, por los Ministerios del Poder Popular para Industria y Comercio y para la Banca y Finanzas, previa opinión favorable de la Vicepresidencia Sectorial de Economía y del Banco Central de Venezuela, se efectuará al tipo de cambio de venta establecido en el artículo 1 del presente Convenio Cambiario. A los efectos de lo previsto en el presente artículo, los códigos arancelarios de los bienes en referencia serán publicados por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) en su página Web. La revisión de los códigos arancelarios determinados con arreglo a lo dispuesto en este artículo, podrá ser efectuada periódicamente.”

A la fecha, ni el Cencoex ni el BCV han publicado en sus páginas web los códigos arancelarios de los productos que son liquidados a tasa Dipro.

El código arancelario del jabón de tocador corresponde al 34.01.19.00.10 para “jabones… en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas”

Nota de redacción:

Las páginas de lapatilla.com están abiertas a los acá nombrados para que hagan las precisiones y aclaratorias que consideren pertinentes.