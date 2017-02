Publicado en: Actualidad, Internacionales

Feb 25, 2017 1:09 pm

El diario The New York Times quiere reivindicar la veracidad en la era de Trump. Para ello, ha creado este anuncio que se emitirá la madrugada del próximo domingo durante la gala de los Oscar. El contexto también indica la desesperación del periódico. La última vez que emitió un anuncio fue hace más de diez años (y no, no fue en un evento tan mediático como este), publica ABC de España.

El spot gira entorno a «la verdad». En apenas 30 segundos, con un sencillo fondo blanco y un texto variante negro que comienza siempre con las palabras «La verdad», relata los principales miedos de Estados Unicos.

«La verdad es que nuestra nación está más dividida que nunca», lee una redactora. «La verdad es que los medios son deshonestos», dice otra. «La verdad es que tenemos que proteger nuestras fronteras»… «La verdad es que los hechos alternativos son mentira»… «La verdad es que su política sobre los refugiados es un veto camuflado a los musulmanes»… De repente, llega el silencio y aparece una frase: «La verdad es difícil, la verdad es difícil de encontrar; La verdad es difícil de saber y la verdad es más importante ahora que nunca», concluye.

El anuncio aparece entre los ataques a los medios de comunicación estadounidenses están sufriendo un ataque sin precedentes desde la Casa Blanca, donde la administración Trump los tacha de «deshonestos».