Feb 25, 2017 7:04 pm

La diputada a la asamblea nacional y presidenta de la comisión de administración y servicios del parlamento nacional Melva Paredes, realizo un recorrido por las costas carabobeñas, en particular en las poblaciones de Borburata, Gañango, Patanemo, Morón y Puerto Cabello con el fin de constatar fallas en los servicios públicos de estas localidades, quedando en evidencia las graves fallas de una serie de problemáticas denunciadas por la comunidad, por lo que la parlamentaria destacó: “Hemos hecho un recorrido por Borburata precisamente en el día de aniversario de esta población, la tercera más antigua de Venezuela, nos conseguimos con un pueblo sumido en la desidia, su plaza central en ruinas y el ambulatorio desprovisto de las condiciones mínimas para prestar un servicio de salud optimo, de igual modo encontramos Patanemo, con un liceo sin concluir desde hace años, con los niños jóvenes arrojados fuera de las aulas por no contar con instalaciones para el desarrollo educativo, aunado al enorme problema de inseguridad que aleja el turismo de ambos lugares, y dejó sin antenas y cobertura telefónica alguna, o de internet, a estos destinos del litoral carabobeño, recorrimos Puerto Cabello que está en el descuido absoluto, en el sector de rancho grande el gobierno demolió la escuela, y desde hace más de 3 años dejo el terreno baldío sin darle a los estudiantes y a los vecinos respuestas, en el aeropuerto Bartolome Salom pese a los impedimentos revisamos que no esta funcionando con operaciones regulares, y finalmente en Morón la situación del vertedero de basura es realmente precaria, rodeado de invasiones, comercio ilícito y nicho de contaminación no controlada”

En la visita de la comisión de administración y servicios se conto con la presencia del diputado Ylidio Abreu, quien precisamente es natural de la zona costera carabobeña y también integrante de la comisión, quien justamente de la mano con habitantes de estas localidades y la diputada Paredes llevaron registro de las denuncias presentadas, además de programar la presentación de toda la información recolectada ante los demás entes competentes del poder legislativo, y la citación de las instituciones gubernamentales que incumplen con sus funciones, resaltaron que ponen a la orden el correo: ANComisió[email protected] para cualquier denuncia desde todo el territorio nacional sobre el mal funcionamiento de los servicios o cualquier otra irregularidad, los diputados Romny Flores, Ángel Álvarez y Deyalitza Aray del Bloque Carabobo también se sumaron al recorrido, que terminó en la vivienda rural de Bárbula municipio Naguanagua, donde de igual manera se hizo una inspección y el levantamiento de un informe sobre el colapso de los drenajes de este sector, el desgaste de la vialidad y la proliferación de focos de enfermedades infecciosas producto de la contaminación existente ante el no tratamiento de las aguas y cauces fluviales.

