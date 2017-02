Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Feb 25, 2017 10:34 pm

El drama “Moonlight” de Barry Jenkins arrasó este sábado con seis galardones en la 32 edición de los premios Spirit de cine independiente con los que tomó impulso para la ceremonia de los Óscar que se celebra este domingo en Los Ángeles, reseñó EFE.

“Moonlight” se llevó en la gala de los Spirit, que tuvo lugar en Santa Mónica, todos los premios a los que optaba: mejor película, mejor director (Barry Jenkins), mejor guión (Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney), mejor montaje (Joi McMillon y Nat Sanders), mejor fotografía (James Laxton) y el galardón especial Robert Altman al reparto, el encargado del casting y el director de un filme.

En su discurso al recibir el Spirit al mejor cineasta, Jenkins destacó que “Moonlight” tuvo un presupuesto de sólo 1,5 millones de dólares y dedicó el premio a todos los miembros del reparto y del equipo de producción que trabajaron en Miami en el desarrollo de esta aclamada cinta.

Por otro lado, la película de terror “The Witch” de Robert Eggers se anotó dos Spirit (mejor primera película y mejor primer guión).

En cuanto a las categorías interpretativas, Casey Affleck (“Manchester By The Sea”) ganó el Spirit al mejor actor e Isabelle Huppert (“Elle”) el reconocimiento a la mejor actriz.

Ben Foster (“Hell or High Water”) y Molly Shannon (“Other People”) fueron los vencedores en los apartados de actor y actriz de reparto, respectivamente.

Asimismo, “O.J.: Made in America” obtuvo el Spirit al mejor documental, el filme alemán “Toni Erdmann” se llevó el premio al mejor largometraje extranjero, y “Spa Night” consiguió el galardón especial John Cassavetes destinado a la mejor película rodada con un presupuesto inferior al medio millón de dólares.

La gran perdedora de la noche fue “American Honey”, que se fue de vacío pese a que tenía seis nominaciones, las mismas que “Moonlight”.

Entre los discursos de agradecimiento destacó la crítica de Casey Affleck (“Manchester By The Sea) al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Las políticas de esta administración son aberrantes y no perdurarán”.

En otro sentido, la cineasta Maren Ade (“Toni Erdmann”) dijo sentirse “feliz” y “orgullosa” de estar en los premios Spirit como una “mujer directora, porque es algo que todavía no es lo suficientemente normal”.

Con ocho nominaciones, las mismas que “Arrival”, “Moonlight” tratará este domingo de robar protagonismo en los Óscar a la gran favorita, “La La Land”, que se presentará en el teatro Dolby de Los Ángeles con catorce candidaturas.