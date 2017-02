Publicado en: Destacados, Nacionales

Feb 25, 2017 1:19 pm

Una “campaña mediática” que busca una intervención de Estados Unidos y crear una matriz de opinión contra Venezuela. Este ha sido el argumento del gobierno Nicolás Maduro contra los medios estadounidenses desde que asumió el poder, pero al mismo tiempo usa a uno de los más famosos, The New York Times, para dar a conocer su versión de los hechos, algo que ha ocurrido en cinco ocasiones desde 2013, publica El Nacional.



Por JORGENIS HERNÁNDEZ | @JH_PACO

La más reciente publicación en el diario neoyorkino, en su versión impresa, fue el 22 de febrero: una carta abierta del vicepresidente Tareck El Aissami al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y al secretario del organismo, Steven T. Mnuchin, a una semana que la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros emitiera un comunicado en el que afirmó que El Aissami había facilitado el envío de cargamentos de drogasdesde Venezuela, además de proporcionar protección a otros traficantes.

En el texto pidió a las autoridades estadounidenses rectificar en la aplicación de “políticas y medidas claramente ilegales en el ámbito del derecho internacional, agresivas e injustas en materia de derechos humanos, peligrosas para las relaciones internacionales, e inconstitucionales, a la luz de la propia carta magna norteamericana”.

Las políticas y medidas a las que se refiere el segundo al mando del gobierno de Nicolás Maduro son la congelación todos sus bienes en Estados Unidos, un vetopara su entrada a ese país y la prohibición a las empresas y ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con él y sus empresas. Las mismas decisiones se aplicaron a SamarkLópez Bello, a quien las autoridades estadounidenses consideran “testaferro” del vicepresidente.

La carta abierta defiende al ex gobernador del estado Aragua y reafirma los argumentos que ha esgrimido el gobierno venezolano sobre la lucha del país, y personalmente de El Aissami, contra el narcotráfico después de la expulsión de Venezuela de la agencia de narcóticos de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

Aunque el gobierno del presidente Maduro no ha asumido públicamente que fueron quienes pagaron el aviso, que fue publicado a página completa y a full color, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, usó su Twitter para difundir la carta.

El Aissami no pudo haber pagado por sí mismo la publicación del documento, que está firmado por él, debido a las sanciones del gobierno estadounidense. The New York Times no puede revelar la información de quien fue la persona encargada de la transacción, pero se pudo conocer que un aviso con las mismas características tiene un costo mínimo de 148.293 dólares.

La respuesta del vicepresidente al gobierno estadounidense eleva a cinco la cantidad de textos de autoridades venezolanas que se han difundido en los últimos cuatro años en el medio y a más de 300.000 dólares los gastos por los mismos.

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami son las tres firmas que han aparecido en el medio, tanto en su versión impresa como en la digital. A ellos se les suma el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El jefe de Estado ha aparecido firmando en dos ocasiones en el diario neoyorkino. Una en la edición impresa y otra en la digital.

El 1ero de abril de 2014 la sección de opinión del medio, en su versión digital, tuvo una nueva firma: Nicolás Maduro. El presidente de la República escribió un artículo en la época de las protestas que empañaron su primer año de gobierno para defender a Venezuela de las informaciones que circulaban a nivel mundial.

Maduro refutó las acusaciones contra su gobierno y la falta de democracia en el país, además criticó las protestas opositoras y los actos de violencia ligados a ellas porque solo querían derrocar al “gobierno elegido constitucionalmente”. Reiteró que Estados Unidos apoyaba a los manifestantes y recordó que había más de dos docenas de fallecidos. Aseveró que Venezuela quería paz y diálogo.

Cinco meses después Maduro dio el paso de lo digital a lo impreso. El 28 de septiembre una foto, a todo color, del jefe de Estado en la Organización de Naciones Unidas encabezaba un texto en el que se pedía la refundación de la Organización de Naciones Unidas, el fin del “acoso” financiero a Argentina y del bloqueo a Cuba, la libertad de Puerto Rico y de su activista Oscar López Rivera. También se condenaba la ola terrorista en Siria, Irak, Libia y Palestina. Además se anunciaba una donación de cinco millones de dólares para apoyar a los países afectados por el ébola.

Para la época se estimó que el costo del aviso había sido de 100.000 dólares, pero nunca se conoció cuánto pagó el gobierno por la publicación.

