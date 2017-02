Feb 26, 2017 11:00 am

Al menos 28 personas heridas dejó un accidente producido la noche del sábado en Nueva Orleans, Estados Unidos, en circunstancias en que un camión arrolló a una multitud que observaba el desfile de Mardi Gras, reseña El Comercio.

“El Departamento de Policía de Nueva Orleans investiga un choque en el que un vehículo colisionó con una multitud entre (las calles) de Orleans y Carrollton”, dijo la Policía local en su cuenta de Twitter.

Un presunto responsable del hecho fue arrestado. El jefe de la policía de Nueva Orleans, Michael Harrison, negó preliminarmente que esto tenga algún tipo de vinculación con un ataque terrorista. Al parecer, todo se habría generado porque el detenido estaba bajo los efectos del alcohol o drogas.

Raw video via WDSU photog of scene after truck crashes into crowd along parade route. https://t.co/Ick74qhh1T

(Viewer discretion advised) pic.twitter.com/Qcb8SiTovh

— wdsu (@wdsu) 26 de febrero de 2017