Feb 26, 2017 12:57 pm

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró este domingo que las medidas económicas solo han empeorado la situación actual de los venezolanos debido a que el salario mínimo y el bono de alimentación no logran cubrir sus necesidades de los venezolanos.

“Y es que a pesar de la alharaca que Maduro hizo con el ajuste al bono de alimentación, la verdad es que ese dinero se diluye, se convierte en sal y agua, es insuficiente para cubrir una inflación que sube 2% diariamente y golpea duramente el bolsillo de los venezolanos”, escribió Capriles en su columna de los domingos.

“El reciente aumento en el bono de alimentación, de 63.720 a 108.000 bolívares, no es suficiente para combatir la crisis. Menos, cuando muchos venezolanos no reciben este beneficio.El llamado Salario Mínimo Integral no es un beneficio del cual disfruten todos los venezolanos. Los pensionados reciben solo el salario mínimo real, que son 40.638 bolívares”, apuntó.

Insistió en que “mientras haya un venezolano comiendo de la basura o muriendo por falta de medicinas, los carnavales no serán felices por mucha plata que inviertan en traer artistas internacionales”.

“Hay que insistir en la vía democrática, electoral, constitucional y pacífica para sacarlos del poder y así dejar atrás a la Venezuela de las dificultades y reencontrarnos con el país de las oportunidades y futuro”, finalizó.

