La actriz Meryl Streep, que podría llevarse hoy una estatuilla a casa en la 89ª edición de los Oscar, no vestirá de Chanel para la fastuosa ceremonia. La artista estaba entusiasmada con un diseño de Karl Lagerfeld en seda gris con bordados de cristal, una de las creaciones del artista alemán para la nueva colección de la casa francesa. El vestido fue encargado, Streep demandó ciertos ajustes en el diseño para adaptarlo a sus formas (una personalización que exigen todas las estrellas), sin embargo la relación entre Chanel y Streep se frustró cuando la actriz exigió dinero por llevar el traje, publica ABC de España.

Por MARÍA ESTEVEZ / Los Ángeles

Lagerferld estaba a punto de terminar el diseño cuando la asistente de la intérprete le llamó y le pidió que detuviera todo. Otro diseñador había ofrecido a la actriz la friolera de cien mil dólares por llevar su creación. «Ya teníamos los dibujos hechos y habíamos empezado a coser el vestido», ha revelado Lagerfeld, molesto. Finalmente, el diseño fue cancelado. En Chanel mantienen su política de no pagar a las celebridades por llevar sus diseños, una práctica cada vez más extendida entre las estrellas y sus estilistas. Los diseñadores, hasta ahora, asumían los gastos de costura, las horas contrarreloj de sus artesanos y los costes de envío. «El vestido cuesta, al menos, cien mil euros y eso ya es un regalo. Si, además, tenemos que pagar porque lleven nuestras creaciones no nos compensa. Les damos los vestidos, pero no pagamos» ha sentenciado Lagerfeld, tratando de desmontar el mito de las actrices en la alfombra roja.

Esta noche, veremos en el Dolby Theatre quién ha sido el diseñador que sí ha accedido a desembolsar un buen montante por llevar su trabajo sobre la alfombra roja. En la pasada edición de los Oscar, Meryl Streep lució un vestido de Lanvin, una marca que ha vestido hasta en tres ocasiones para estos premios, aunque no existe ningún tipo de contrato formal entre la firma francesa y ella.

Lagerfeld no se ha mordido la lengua al hablar sobre la actriz. «Dado el corte del vestido, por mí se puede quedar con él. Es alta costura, es perfecto para ella». Defraudado con la estrella de Hollywood, el diseñador alemán terminó diciendo «es una actriz genial, pero también tacaña ¿o no?». Por parte de la intérprete, una de sus representante se negó a comentar las palabras del director creativo de Chanel, diciendo que la ética personal de Streep está en contra de cualquier pago por vestir un diseño en la alfombra roja.

La actuación de Meryl Streep en «Florence Foster Jenkins» le ha reportado su vigésima nominación al Oscar. La protagonista de este popular biopic podría llevarse a casa el premio de Mejor Actriz. De resultar ganadora, esta estatuilla se sumaría a las otras que ya atesora en su vitrina. En 1979, logró el Oscar a Mejor Actriz de reparto por «Kramer vs. Kramer», en 1982 el de Mejor Actriz por «La decisión de Sophie» y en 2012, otro en esta misma categoría por «La Dama de Hierro».