Feb 26, 2017

Entre cacerolas y cucharones, la reconocida chef Silvana Salcido Esparza alimenta dentro y fuera de su cocina la lucha por los inmigrantes en EEUU y con más fuerza tras las medidas migratorias del presidente Donald Trump y los mensajes racistas que ha recibido, reseñó EFE.

En entrevista con Efe, la fundadora de Barrio Café, el mejor restaurante mexicano en Estados Unidos según el blog especializado Tabelog, señaló que no piensa dar un paso atrás en su lucha por la “dignificación” de los mexicanos en Arizona (EEUU) y menos después de los “mensajes racistas” que recibió por cerrar sus locales el “Día sin inmigrantes”.

“Mi comida no existiría sin el inmigrante. Cuando alguien come en mi restaurante, soy consciente que detrás del platillo hay una docena de manos de inmigrantes que trabajaron duro para obtener el producto que llega a la mesa. Y aun después, sigue siendo el inmigrante el que te va a lavar los trastos”, dijo.

El pasado 16 de febrero, fecha en que varios comercios del país no abrieron para sumarse a la protesta nacional “Día sin inmigrantes”, la chef fue objeto de “mensajes racistas” en las redes sociales y en mensajes telefónicos por cerrar sus cuatro locales en Arizona.

“Me dejaron muchos mensajes dolorosos y racistas, pero lo que me cala en el corazón es que una señora con acento mexicano me llamara para decirme que había investigado y que fui la única que cerré. Me da coraje, pero tiene razón, fui una de las pocas comerciantes mexicanas que no abrieron”, expresó.

Está convencida, sin embargo, que mensajes de ese tipo le confirman que va por el camino correcto, al igual que cuando un indocumentado le agradece el gesto.

“Aunque yo nací aquí, sé lo que lucharon mis padres por (tener) documentos” estadounidenses, comentó esta “orgullosa” hija de mexicanos que, afirma, recibe mucho apoyo desde el país vecino y en cuyo hogar le enseñaron respeto por sus raíces y de paso a hablar, de puertas adentro, solo en español.

Oriunda de San Fernando (California), Salcido es la promotora del proyecto “Calle 16” surgido como respuesta a la ley SB1070, que otorgaba a las autoridades locales y estatales de Arizona autoridad para verificar el estatus migratorio de las personas detenidas

La iniciativa en la que participó la chef se tradujo en una serie de murales hechos en un pequeño barrio del área metropolitana de Phoenix y que acogió historias sobre la identidad cultural de los latinos y mensajes en contra de las políticas antiinmigrantes.

Salcido también está involucrada en la reciente campaña “No Maíz Gringo”, que busca que el Senado mexicano apruebe una ley que detenga la importación del maíz estadounidense.

“No me cabe en la cabeza que en mi tierra, donde se siembra el mejor maíz, lo tengan que comprar en el extranjero”, dijo.

Defensora de los aportes de los inmigrantes a la economía estadounidense, lamenta que estos sean “usados por el sistema” y después “desechados”.

“Cuando necesitan mano de obra, entonces sí quieren a los mexicanos, todos saben que son baratos y los más rápidos, y cuando ya no les hacen falta, van para afuera”, criticó.

El “difícil” escenario actual, crispado y dividido tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, que ha prometido acelerar las deportaciones de indocumentados y construir un muro con México, no deja de afectarle, incluso a nivel familiar.

“Tengo un hermano que votó por Trump. La he tenido difícil los últimos diez años, pero le ‘valió madre’ los primos que no tienen documentos, él solo vio por su economía personal y hay mucha gente como él en este país”, afirmó.