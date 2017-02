Publicado en: Actualidad, Regionales

Feb 26, 2017

La Alcaldía de Libertador en voz de Jorge Rodríguez anunció con bombos y platillos el inicio de los Carnavales Internacionales de Caracas 2017, los cuales tienen contemplados varias actividades resaltando dos grandes conciertos con artistas extranjeros incluidos, pero esto no ha sentado nada bien en la ciudadanía quienes protestan de forma enérgica este gastó que alcanza la estratosférica cifra de Bs 1.011.777.720,80 Los manifestantes afirman que es inaudito este derroche cuando hay niños muriendo de hambre y la ciudad es un caos total.

Nota de Prensa

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, calificó este despilfarro como un insulto a los caraqueños que en muchos casos deben hurgar en la basura para conseguir algo de comida. “Aquí los Concejales del PSUV al aprobar esta cuantiosa suma le dieron una patada al dolor de los habitantes de la ciudad, quienes enardecidos les gritamos que no queremos concierto con artista internacionales sino medicinas para nuestros enfermos y alimentos a precios razonables en los supermercados. Existen otras prioridades que no son montar una mega rumba”.

Rojas exhortó a los artistas nacionales y extranjeros que fueron invitados a no asistir, ya que con su participación estarían convalidando el derroche de unos recursos que podrían ser usados en subsanar necesidades de los caraqueños. “Por ejemplo hace días murió un hombre atrapado en la puerta de un tren del Metro de Caracas, esta millonada debería ser utilizada para rehabilitar el subterráneo antes que se pierdan más vida. Nuestra ciudad se desangra fruto de la inseguridad y el hambre y Jorge Rodríguez arma una fiesta para celebrar”.

El miembro de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria explicó que dependencias como el Estado Mayor de la Gran Caracas, quien organiza estos carnavales, son solo mayor burocracia ya que estas se encuentran totalmente alejadas del sentir de los vecinos. “Carolina Cestari recién nombrada jefa de Gobierno del Distrito Capital no conoce la realidad de nuestra ciudad, a ella y al alcalde Jorge Rodríguez los invitamos a vivir las maratónicas colas para comprar un pedazo de pan. Son bolibugueses que viven como zares mientras colocan al pueblo en la miseria”, afirmó.

Invitó a artistas como Tito Rojas, Jorge Celedón, Jerry Rivera y Bonny Cepeda a que tengan conciencia y entiendan que la música debe expresar el dolor de los pueblos y no bailar cuando en los alrededores del Paseo Los Próceres donde se escenificarán los dos grandes conciertos hay gente pasando hambruna. “No te dejes engañar cuando te hablen de progreso porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso, decía nuestro cantor Alí Primera. Estas palabras de un verdadero revolucionario retumban en nuestros oídos con solo ver a Maduro y a la alta cúpula PSUV”.

Por su parte Wilter Ochoa, vocero de 100% Santa Mónica, declaró que en Venezuela en vez de soberanía alimentaria lo que hay es soberana hambruna, pero el alcalde Jorge Rodríguez no entiende esta realidad y piensa que la prioridad es gastarse millones de dólares en conciertos. “En la puerta de mi hogar veo niños junto a sus madres buscando comida de la basura, esto me enardece y me crea indignación, pareciera que la dirigencia del oficialismo no tienen alma al ignorar esta realidad”, indicó.

Ochoa relató que en la parroquia San Pedro encuentran la misma situación que el resto de la ciudad, con basura regada por todas sus avenidas y calles. “Primero porque falla la recolección de desechos por parte de SUPRACARACAS y luego el hombre nuevo y los niños de la patria que formó la revolución buscan que comer en las bolsa de porquería y riegan por todos lados el contenido. Esta es la dura realidad que nos regaló este Gobierno a los caraqueños”.