Ni grandes coberturas mediáticas, ni largas galas. Nada tienen que ver las suntuosas ceremonias de entrega de los premios Óscar que conocemos con la primera edición celebrada en 1929, hace 88 años.

Duró solo 15 minutos y no hubo sorpresas, ni grandes disgustos. Los 270 asistentes llegaron a aquella cena privada en el Hotel Hollywood Roosevelt sabiendo de antemano quiénes se llevarían las 15 estatuillas -hoy son 24- que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos concedió a las personalidades del séptimo arte.

Aquel año, 1929, la Academia celebró dos ediciones. En la primera premió aquellas películas estrenadas entre 1927 y 1928, y en la segunda homenajeó las que habían llegado a las pantallas en entre 1928 y 1929.

A continuación, todos los Óscars entregados a las mejores películas.

1929: Wings (Alas)







Protagonizada por: Clara Bow, Charles “Buddy” Rogers, Richard Arlen y Gary Cooper.

Cuenta la historia de dos jóvenes de distintas clases sociales enamorados de la misma, que se convierten en pilotos del ejército en la Primera Guerra Mundial.

1929: The Broadway Melody (La melodía de Broadway)







Protagonizada por: Bessie Love, Anita Page, and Charles King.

Dos hermanas actrices intentan conquistar la cima de Broadway, pero los asuntos del amor complican su objetivo.

1930: All Quiet on the Western Front (Sin novedad en el frente)







Protagonizada por: Lew Ayres, Louis Wolheim y John Wray.

Un joven soldado se enfrenta a la profunda desilusión que le produce la horrible destrucción de la Primera Guerra Mundial.

1931: Cimarron (Cimarrón)







Protagonizada por: Richard Dix, Irene Dunne y Estelle Taylor.

Un editor de un periódico se asienta en la próspera ciudad de Oklahoma con su reacia esposa a finales del siglo XIX.

1932: Grand Hotel (Gran Hotel)







Protagonizada por: Greta Garbo, John Barrymore y Joan Crawford.

Un grupo de diversos individuos, cada uno de sus respectivos dramas, se alojan en un hotel de lujo en Berlín.

1933: Cavalcade (Cabalgata)







Protagonizada por: Diana Wynyard, Clive Brook y Una O’Connor.

Una cabalgata de la vida inglesa desde la víspera de Año Nuevo 1899 hasta 1933 vista a través de los ojos de los pocillos de tareas londinenses Jane y Robert Marryot.

1934: It Happened One Night (Sucedió una noche)







Protagonizada por: Clark Gable, Claudette Colbert y Walter Connolly.

Una mimada heredera que huye de su familia recibe la ayuda de un hombre que en realidad es un reportero desesperado por una historia.



1935: Mutiny on the Bounty (La tragedia de la Bounty)







Protagonizada por: Charles Laughton, Clark Gable y Franchot Tono.

El guardiamarina Roger Byam se une al capitán Bligh y Fletcher Christian a bordo del HMS Bounty para un viaje a Tahití. Bligh demuestra ser un tirano brutal y, al cabo de seis meses, Christian impulsa un motín de la tripulación en el viaje de vuelta a casa.



1936: The Great Ziegfeld (El gran Ziegfeld)







Protagonizada por: William Powell, Myrna Loy y Luise Rainer.

Cuenta la vida de Florenz Ziegfeld Jr., el famoso productor de extravagantes espectáculos teatrales.



1937: The Life of Emile Zola (La vida de Emile Zola)







Protagonizada por: Paul Muni, Gale Sondergaard y Joseph Schildkraut.

La biografía del famoso escritor francés y su implicación en la lucha contra la injusticia del Caso Dreyfus.



1938: You Can’t Take It With You (Vive como quieras)







Protagonizada por: Jean Arthur, James Stewart y Lionel Barrymore.

Un hombre de una familia rica se compromete con una mujer de buena, aunque excéntrica familia



1939: Gone with the Wind (Lo que el viento se llevó)







Protagonizada por: Clark Gable, Vivien Leigh, y Thomas Mitchell.

La bella y caprichosa Scarlett OI’hara tiene todo lo que quiere en su gran mansión del sur de Estados Unidos, pero no puede conseguir a Ashley Wilkes, el hombre del que está enamorada, que está comprometido con su prima.



1940: Rebecca (Rebeca)







Protagonizada por: Laurence Olivier, Joan Fontaine, y George Sanders.

Una insegura novia vive atormentada por el recuerdo la primera mujer (muerta) de su marido.



1941: How Green Was My Valley (¡Qué verde era mi valle!)







Protagonizada por: Walter Pidgeon, Maureen O’Hara, y Anna Lee.

En el cambio de siglo, en un pueblo minero de Gales, la familia Morgan cria a sus hijos con la esperanza de que tengan una vida mejor.



1942: Mrs. Miniver (La señora Miniver)







Protagonizada por: Greer Garson, Walter Pidgeon y Teresa Wright

Una familia británica lucha por sobrevivir durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial.

1943: Casablanca

Protagonizada por: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Paul Henreid.

En Casablanca (Marruecos), en diciembre de 1941, un expatriado estadounidense se encuentra con un antigua amante.

1944: Going My Way (Siguiendo mi camino)

Protagonizada por: Bing Crosby, Barry Fitzgerald y Frank McHugh.

El joven padre Chuck O’Malley llevaba una colorida vida de deportes, canciones y amor antes de unirse al clero católico romano. Después de unirse a una parroquia, el conocimiento del mundo de O’Malley le ayuda a conectar con un grupo de niños que buscan su camino en el mundo.

1945: The Lost Weekend (Días sin huella)

Protagonizada por: Ray Milland, Jane Wyman y Phillip Terry.

La desesperada vida de un alcohólico es narrada a través de una borrachera de cuatro días.

1946: The Best Years of Our Lives (Los mejores años de nuestra vida)

Protagonizada por: Fredric March, Dana Andrews y Myrna Loy.

Tres veteranos de la Segunda Guerra Mundial vuelven a sus casas en pequeños pueblos de Estados Unidos y descubren que sus familias han cambiado de forma irreparable.

1947: Gentleman’s Agreement (La barrera invisible)

Protagonizada por: Gregory Peck, Dorothy McGuire y John Garfield.

Un periodista se hace pasar por judío con el fin de cubrir una noticia sobre el antisemitismo, y descubre personalmente la verdadera profundidad de la intolerancia y el odio.

1948: Hamlet

Protagonizada por: Laurence Olivier, Jean Simmons y John Laurie.

El príncipe Hamlet se debate entre matar o no a su tío por la sospecha de que ha matado a su padre, el antiguo rey.

1949: All The King’s Men (Todos los hombres del rey)

Protagonizada por: Broderick Crawford, John Ireland y Joanne Dru.

El ascenso y caída de un político corrupto que hace que sus amigos sean más ricos y retiene el poder a través de un discurso populista.

1950: All About Eve (Eva al desnudo)

Protagonizada por: Bette Davis, Anne Baxter y George Sanders.

Una joven actriz se las arregla para entrar en una compañía de teatro y hacerse amiga íntima de una famosa y veterana actriz.

1951: An American in Paris (Un americano en París)

Protagonizada por: Gene Kelly, Leslie Caron y Oscar Levant.

Las cosas se complican para tres amigos que luchan por encontrar trabajo en París cuando dos de ellos se enamoran de la misma mujer.

1952: The Greatest Show on Earth (El mayor espectáculo del mundo)

Protagonizada por: James Stewart, Charlton Heston y Betty Hutton.

Las dramáticas vidas de trapecistas, un payaso, y un entrenador de elefantes se narran en el contexto de un espectáculo de circo.

1953: From Here to Eternity (De aquí a la eternidad)

Protagonizada por: Burt Lancaster, Montgomery Clift y Deborah Kerr.

El soldado Prewitt es trasladado a Hawái en 1941, donde su capitán le castigará por negarse a boxear representando a su compañía. Mientras tanto, el sargento Warden entabla una relación amorosa con la esposa del capitán.

1954: On the Waterfront (La ley del silencio)

Protagonizada por: Marlon Brando, Karl Malden y Lee J. Cobb.

Un fracasado boxeador se ve involucrado en el crimen de su corrupto jefe.

1955: Marty

Protagonizada por: Ernest Borgnine, Betsy Blair y Esther Minciotti.

Un carnicero de mediana edad y una profesora que han renunciado a la idea del amor se encuentran en un baile y se enamoran.

1956: Around the World in 80 Days (La vuelta al mundo en 80 días)

Protagonizada por: David Niven, Cantinflas y Shirley MacLaine.

Para ganar una apuesta, un inventor británico se embarca en un viaje lleno de aventuras para dar la vuelta al mundo en 80 días.

1957: The Bridge on the River Kwai (El puente sobre el río Kwai)

Protagonizada por: William Holden, Alec Guinness y Jack Hawkins.

Durante la Segunda Guerra Mundial, nos prisioneros británicos construyen un puente para sus captores japoneses, ajenos al que los Aliados planean destruirlo.

1958: Gigi

Protagonizada por: Leslie Caron, Maurice Chevalier y Louis Jourdan.

Cansado de la sociedad parisina, un rico playboy y una joven cortesana tienen una amistad platónica que no puede mantenerse en el tiempo.

1959: Ben-Hur



Protagonizada por: Charlton Heston, Jack Hawkins, y Stephen Boyd.

Un príncipe judío, traicionado y esclavizado por un amigo romano, recupera su libertad y regresa para vengarse.

1960: The Apartment (El Apartamento)

Protagonizada por: Jack Lemmon, Shirley MacLaine y Fred MacMurray

Un hombre intenta ascender en la empresa donde trabaja permitiendo que sus jefes usen su apartamento para citas. Pero todo se complica cuando tiene su propio romance.

1961: West Side Story



Protagonizada por: Natalie Wood, George Chakiris y Richard Beymer.

Dos jóvenes de bandas rivales de la ciudad de Nueva York se enamoran, pero las tensiones entre sus respectivos amigos los encaminan a la tragedia.

1962: Lawrence of Arabia (Lawrence de Arabia)

Protagonizada por: Peter O’Toole, Alec Guinness y Anthony Quinn.

La historia de T.E. Lawrence, el oficial inglés que unió y lideró a las diversas tribus árabes durante la Primera Guerra Mundial para luchar contra los turcos.

1963: Tom Jones



Protagonizada por: Albert Finney, Susannah York y George Devine.

Las aventuras románticas y caballerescas del bastardo adoptado Tom Jones en la Inglaterra del siglo XVIII.

1964: My Fair Lady



Protagonizada por Audrey Hepburn, Rex Harrison y Stanley Holloway.

Un profesor de fonética misógino y snob apuesta que puede convertir a una florista en una persona lo suficientemente sofisticada como para ser aceptada por la clase alta.

1965: The Sound of Music (Sonrisas y lágrimas)

Protagonizada por: Julie Andrews, Christopher Plummer y Eleanor Parker.

Una mujer deja un convento en Austria para convertirse en una institutriz de los hijos de un viudo oficial de la Marina.

1966: A Man for All Seasons (Un hombre para la eternidad)

Protagonizada por: Paul Scofield, Wendy Hiller y Robert Shaw.

La historia de Tomás Moro y su enfrentamiento con el rey Enrique VIII, cuando el monarca decide rechazar la Iglesia Católica para poder divorciarse.

1967: In the Heat of the Night (En el calor de la noche)

Protagonizada por: Sidney Poitier, Rod Steiger y Warren Oates.

Un policía afroamericano debe investigar un asesinato en un pueblo racista pueblo del sur.

1968: Oliver!

Protagonizada por: Mark Lester, Ron Moody y Shani Wallis.

La historia del joven Oliver Twist tras escaparse de un orfanato y encontrarse con un grupo de jóvenes ladrones entrenados por un mentor.

1969: Midnight Cowboy (Cowboy de medianoche)

Protagonizada por: Dustin Hoffman, Jon Voight y Sylvia Miles.

Un joven de Texas viaja a Nueva York y conoce a un timador cuyo único objetivo es hacer dinero fácil.

1970: Patton

Protagonizada por: George C. Scott, Karl Malden y Stephen Young.

La controvertida carrera del sargento George S. Patton durante la Segunda Guerra Mundial.

1971: The French Connection (Contra el imperio de la droga)

Protagonizada por: Gene Hackman, Roy Scheider y Fernando Rey.

Dos policías de la unidad de Narcóticos de Nueva York tropiezo investigan un caso de contrabando de drogas con una conexión francesa.

1972: The Godfather (El Padrino)

Protagonizada por: Marlon Brando, Al Pacino, y James Caan.

El patriarca de una familia mafiosa italiana en Nueva York cree que ha llegado el momento de ceder el testigo a su hijo.

1973: The Sting (El Golpe)

Protagonizada por: Paul Newman, Robert Redford y Robert Shaw.

En Chicago en septiembre de 1936, un estafador busca venganza después del asesinato de su compañero asociándose con un maestro de la gran estafa para quedarse con la fortuna de un banquero criminal.

1974: The Godfather: Part II (El Padrino: Parte II)

1974: The Godfather: Part II (El Padrino: Parte II)

Protagonizada por: Jack Nicholson, Louise Fletcher y Michael Berryman.

Un criminal se declara mentalmente inestable tras de meterse en problemas otra. Una vez la institución mental se rebela contra los enfermeros opresores.

1976: Rocky

Rocky Balboa, un boxeador de poca monta, crear una ocasión sumamente rara para luchar contra el campeón de peso pesado-Apollo Creed en un combate en el que se esfuerza por llegar hasta el final de su amor propio.”

1977: Annie Hall

Protagonizada por Woody Allen, Diane Keaton y Tony Roberts.

La historia del comediante Alvy Singer cuando se enamora de la peculiar Annie Hall.

1978: The Deer Hunter (El cazador)

Protagonizada por: Robert De Niro, Christopher Walken y John Cazale.

Un reflexión en profundidad de como la guerra de Vietnam afecta las vidas de las personas que viven en una pequeña ciudad de Pensilvania.

1979: Kramer vs. Kramer

Protagonizada por: Dustin Hoffman, Meryl Streep y Jane Alexander.

La esposa de Ted Kramer abandona a su marido, lo que le permite retomar un vínculo él y su hijo, Billy Pero la batalla por la custodia de su hijo reabre las heridas de la separación.

1980: Ordinary People (Gente corriente)

Protagonizada por: Donald Sutherland, Mary Tyler Moore y Judd Hirsch.

La muerte accidental del hijo mayor de una familia acomodada daña profundamente las relaciones entre la madre , el padre y el hijo menor.

1981: Chariots of Fire (Carros de fuego)

Protagonizada por: Ben Cross, Ian Charleson y Nicholas Farrell.

Dos atletas británicos, uno un determinado judio y el otro un cristiano devoto, compiten en los Juegos Olímpicos de 1924.

1982: Gandhi

Protagonizada por: Ben Kingsley, John Gielgud y Candice Bergen.

Narra la lucha de Gandhi, figura central del movimiento de independencia india y defensor de la no violencia.

1983: Terms of Endearment (La fuerza del cariño)

Protagonizada por: Shirley MacLaine, Debra Winger y Jack Nicholson.

Cuenta la vida de Aurora en busca de amor y los problemas familiares de su hija.

1984: Amadeus

Protagonizada por: F. Murray Abraham, Tom Hulce y Elizabeth Berridge.

La increíble historia de Wolfgang Amadeus Mozart, contada por su homólogo y rival Antonio Salieri mientras está confinado en un manicomio.

1985: Out of Africa (Memorias de África)

Protagonizada por: Meryl Streep, Robert Redford y Klaus Maria Brandauer.

En la Kenia colonial en pleno siglo XX, una baronesa danesa dueña de una plantación tiene una apasionada historia de amor con un cazador.

1986: Platoon

Protagonizada por: Charlie Sheen, Tom Berenger y Willem Dafoe.

Un joven recluta en Vietnam se enfrenta a una crisis moral cuando se vive los horrores de la guerra y la dualidad del hombre.

1987: The Last Emperor (El último emperador)

Protagonizada por: John Lone, Joan Chen y Peter O’Toole.

La historia del último emperador de China.

1988: Rain Man

Protagonizada por: Dustin Hoffman, Tom Cruise y Valeria Golino.

Charles Babbitt es un joven rico que se dedica a la buena vida trabajando en una exitosa empresa de venta de automóviles. Cuando su padre muere se entera de que le ha dejado solo un coche y sus rosales. El resto de la fortuna ha ido para Raymond Babbitt.

1989: Driving Miss Daisy (Paseando a Miss Daisy)

Protagonizada por: Morgan Freeman, Jessica Tandy y Dan Aykroyd.

Una anciana judía y su chofer afroamericano tienen una relación que crece y mejora con los años.

1990: Dances with Wolves (Bailando con lobos)

Protagonizada por: Kevin Costner, Mary McDonnell y Graham Greene.

El teniente John Dunbar, destinado a un remoto puesto durante la guerra civil, se hace amigo de los lobos y los nativos americanos, haciendo de él una aberración intolerable en el ejército.

1991: The Silence of the Lambs (El silencio de los corderos)

Protagonizada por: Jodie Foster, Anthony Hopkins y Lawrence A. Bonney.

Una joven cadete del FBI debe confiar en un asesino encarcelado para que le ayude a capturar a otro asesino en serie que despelleja a sus víctimas.

1992: Unforgiven (Sin perdón)

Protagonizada por: Clint Eastwood, Gene Hackman y Morgan Freeman.

William Munny, un pistolero retirado, decide hacer un último trabajo con le ayuda de su viajo compañero y un joven.

1993: Schindler’s List (La lista de Schindler)

Protagonizada por: Liam Neeson, Ralph Fiennes y Ben Kingsley.

En la Polonia ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, Oskar Schindler se preocupa por sus trabajadores judíos tras de presenciar su persecución por los nazis alemanes.

1994: Forrest Gump

Protagonizada por: Tom Hanks, Robin Wright y Gary Sinise.

Aunque Forrest Gump no es inteligente, ha estado accidentalmente presente en muchos momentos históricos, pero su verdadero amor, Jenny Curran, lo elude.”

1995: Braveheart

Protagonizada por: Mel Gibson, Sophie Marceau y Patrick McGoohan.

Sir William Wallace comienza una revuelta contra el rey Eduardo I de Inglaterra después de que un soldado Inglés ataque a la mujer que ama.

1996: The English Patient (El Paciente Inglés)

Protagonizada por: Ralph Fiennes, Juliette Binoche y Willem Dafoe.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, una joven enfermera cuida a una víctima de accidente de avión. Su pasado se muestra en flashbacks, revelando una participación en una historia de amor fatídico.

1997: Titanic

Protagonizada por: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet y Billy Zane.

Una joven aristócrata se enamora de un pobre artista durante el primer y último viaje del Titanic.

1998: Shakespeare in Love (Shakespeare enamorado)

Protagonizada por: Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes y Geoffrey Rush.

Un joven y pobre Shakespeare conoce a su mujer ideal, en la que se inspira para escribir una de sus obras más famosas.

1999: American Beauty

Protagonizada por: Kevin Spacey, Annette Bening y Thora Birch.

Un padre de una familia frustrado sexualmente tiene una crisis de mediana edad después de haberse enamorado de la mejor amiga de su hija.

2000: Gladiator

Protagonizada por: Russell Crowe, Joaquin Phoenix y Connie Nielsen.

Cuando un general romano es traicionado y su familia asesinada por el hijo de un emperador corrupto, llega a Roma como gladiador en busca de venganza.

2001: A Beautiful Mind (Una mente maravillosa)

Protagonizada por: Russell Crowe, Ed Harris y Jennifer Connelly.

Después de que John Nash, un matemático brillante pero asocial, acepta el trabajo secreto en la criptografía, su vida se convierte en una pesadilla.

2002: Chicago

Protagonizada por: Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones y Richard Gere.

En el Chicago de los años 20, las asesinas Velma Kelly y Roxie Hart se encuentran en el corredor de la muerte y juntas deciden luchar por la fama que les mantendrá lejos de la horca.

2003: The Lord of the Rings: The Return of the King (El señor de los anillos: El retorno del rey)

Protagonizada por: Elijah Wood, Viggo Mortensen e Ian McKellen.

Gandalf y Aragorn conducen al mundo de los hombres contra el ejército de Sauron para distraer su mirada y que Frodo y Sam puedan finalmente destruir el anillo.

2004: Million Dollar Baby

Protagonizada por:Hilary Swank, Clint Eastwood y Morgan Freeman.

La vida de una camarera de 31 años cuyo sueño es ser boxeadora profesional y que diariamente va a Los Ángeles para poder entrenar en el gimnasio de Frankie Dunn.

2005: Crash



Protagonizada por: Don Cheadle, Sandra Bullock y Thandie Newton.

Las historias de diferentes personas en Los Ángeles con vidas muy distintas se en entrelazan por motivos como la raza, la pérdida o la redención.

2006: The Departed (Infiltrados)

2006: The Departed (Infiltrados)

Protagonizada por: Tommy Lee Jones, Javier Bardem y Josh Brolin.

La violencia y el caos aparecen después de que un cazador se tope con un negocio de drogas que ha salido mal y con más de dos millones de dólares en efectivo cerca del Río Grande.

2008: Slumdog Millionaire





Protagonizada por: Dev Patel, Freida Pinto y Saurabh Shukla.

Un adolescente de Mumbai es interrogado y debe contar su historia en los barrios pobres cuando se le acusa de engañar a la versión india de ¿Quién quiere ser millonario?

2009: The Hurt Locker (En Tierra Hostil)

Protagonizada por: Jeremy Renner, Anthony Mackie y Brian Geraghty.

Durante la guerra de Irak, un sargento asignado a un escuadrón de la muerte del ejército tiene problemas con sus compañeros de equipo por su forma de manejar su trabajo.

2010: The King’s Speech (El discurso del rey)

Protagonizada por: Colin Firth, Geoffrey Rush y Helena Bonham Carter.

La historia del rey Jorge VI, su ascensión al trono y el terapeuta del habla que le ayudó a sobrellevar su problema de dicción.

2011: The Artist

Protagonizada por: Jean Dujardin, Bérénice Bejo y John Goodman.

Una estrella del cine mudo conoce a una joven bailarina, pero la llegada del cine sonoro hace que sus carreras tomen en direcciones opuestas.

2012: Argo

Protagonizada por: Ben Affleck, Bryan Cranston y John Goodman.

Actuando bajo la cobertura de un productor de Hollywood explorando una ubicación para una película de ciencia ficción, un agente de la CIA lanza una operación peligrosa para rescatar a seis estadounidenses en Teherán durante la crisis de los rehenes de Estados Unidos en Irán en 1980.

2013: 12 Years A Slave (12 Años de esclavitud)

Protagonizada por: Chiwetel Ejiofor, Michael Kenneth Williams y Michael Fassbender.

En el Estados Unidos antes de la guerra, Solomon Northup, un hombre negro libre del estado de Nueva York, es secuestrado y vendido como esclavo.

2014: Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance (Birdman o La virtud inesperado de la Ignorancia”

Protagonizada por: Michael Keaton, Zach Galifianakis y Edward Norton.

Un actor famoso venido a menos trabaja para su última obra de Broadway.

2015: Spotlight

Protagonizada por: Mark Ruffalo, Michael Keaton y Rachel McAdams.

La historia de cómo el Boston Globe destapó el escándalo masivo de abuso de menores y encubrimiento dentro de la Arquidiócesis católica local, sacudiendo toda la Iglesia Católica.

