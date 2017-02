Publicado en: Opinión

Feb 26, 2017 6:55 am

Engaño tras engaño, trampa y más trampa, a eso van permanentemente a Cuba los lamebotas que tienen el poder en Venezuela, a buscar lecciones de cómo acabar con los derechos universales, constitucionales, humanos de los venezolanos. Aprenden cada día de las lacras opresoras del pueblo cubano como mantenerse en la posición de riqueza, abuso y atropello sin importarles otra cosa que sus negocios, su lucro. Una secuencia de hechos en los que lamentablemente hemos sido abusados, violados y castrados hasta las más terribles consecuencias que nunca nuestro país imaginó, es lo que hemos cosechado hasta ver en los actuales momentos como se entierra cada día la estructura democrática, mostrando a la luz, a la realidad, la más repulsiva dictadura despojándonos de cualquier posibilidad de acción legal o por la vía constitucional para lograr el tan ansiado cambio.

Los acontecimientos relacionados con el tema electoral los ha descubierto como ratas al encender la luz, sabiéndose perdidos no se arriesgaran a una elección. En reciente acto proselitista Maduro le dijo a sus tarifados que asisten obligados a esos actos que “..cuando vayamos a elecciones será porque tenemos la victoria asegurada”, o sea nunca más . Haciendo monitoreo de estas jugadas castristas vemos que, el 18 de octubre 2016, bajo presión popular, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Doña Tibisay Lucena, anunció al país que durante el primer semestre de 2017 se efectuarían los comicios regionales (mediante los que se eligen, entre otros, a los gobernadores de estado), mientras que las municipales (para la elección de los Alcaldes), se realizarían a finales de este mismo año. La verdad verdadera es que ese “súper” anuncio solo quería distraer la atención de la comunidad nacional e internacional respecto al referéndum revocatorio solicitado por el pueblo venezolano contra Nicolás Maduro.

Sin embargo, tres días después, en el acostumbrado contrapunteo del Tribunal Supremo de Justicia, advirtió la necesidad de renovación de un grupo de partidos políticos, como si su función fuera la organización, administración y supervisión de todos los actos relativos a procesos electorales.

Ya ha pasado la tercera parte del período que estableció la Presidenta del ente comicial para realizar las elecciones regionales y no se ha discutido el cronograma electoral. No hay ni un solo argumento jurídico que pueda esgrimirse para tal atraso puesto que las elecciones regionales deben celebrarse cada 4 años por mandato expreso de la Constitución estando obligado el Consejo Nacional Electoral a organizar el proceso comicial sin necesidad de que se lo estén recordando, para garantizar la constitucionalidad y el orden democrático y la pacífica convivencia en sociedad.

Pero como en Venezuela los principios y valores son acomodaticios a las necesidades del narcogobierno, la ilustrada narcorectora Tania D’Amelio, el pasado 10 de febrero, hablando en nombre de la mayoría de la Directiva del ente comicial (función que debería ejercer la Presidente pero que suponemos que la vergüenza no le permitía hacer pública tan aberrante decisión), dijo al país que las elecciones regionales no se realizarían hasta tanto no finalice el proceso de renovación de los partidos. ¿Dónde queda el anuncio oficial de la presidenta del C.N.E del pasado 18 de octubre sobre las elecciones regionales? Malandro no tiene seriedad y menos palabra. Pero por encima de todo, recordemos que la condición esencial, casi única, para pertenecer a esta banda de malandros es no tener escrúpulos, ser antipatriótico y poner el interés de la narcored antes que los derechos de los venezolanos. Pruebas sobran, y las más fresquita es que el Tribunal Supremo de Justicia -TSJ- donde se ganó la Presidencia de este ente el magistrado con más méritos como delincuente profesional, experto en guisos y otras cualidades revolucionarias. Cree que por haberse casado en segundas nupcias con una cubana residente en Miami tendrá asilo en EEUU muy pronto cuando el golpe de estado que se gesta dé su estocada final. Su última boda, por cierto fué con una exmiss y celebrada a todo trapo en La Romana, Republica Dominicana, conocida por ser zona de Ricos y Famosos del mundo.

Volviendo a las marramucias electorales les comento que este absurdo de la renovación de partidos no tiene asidero legal ninguno pues, por encima del interés de las organizaciones con fines políticos está el interés colectivo y sobre todo, el respeto a la constitución nacional. Les explico brevemente qué es eso de renovación de partidos para que entiendan un poquito más la situación. Por disposición legal, los partidos políticos que no participaron en los dos últimos procesos electorales o que no alcanzaron una votación equivalente a 1% de los sufragios emitidos en dichos comicios, deben renovar a nómina de sus militantes (los ciudadanos manifiestan su voluntad de formar parte de dicha organización con fines políticos) para mantener su legitimidad en caso contrario, el Consejo Nacional Electoral cancela su registro. Ello significa que mientras no exista un acto del CNE que revoque la inscripción de alguna organización con fines políticos, ÉSTA ESTARÁ VIGENTE Y HÀBIL PARA PARTICIPAR EN CUALQUIER PROCESO ELECTORAL QUE DEBA REALIZARSE, es decir, en este caso, TODAS AQUELLAS ORGANIZACIONES INSCRITAS, hayan o no participado en los procesos electorales anteriores pero que no han sido revocadas, PUEDEN PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES DE GOBERNADORES que debieron hacerse el año pasado.

Adicionalmente, debemos recordar que el derecho de elegir y ser elegido no está limitado a la existencia de partidos políticos, sino que existen diversas formas de participación como la iniciativa propia, los grupos de electores y las asociaciones de ciudadanos que también tienen la facultad de postular candidatos. Bajo ese esquema, concretamente bajo la figura de iniciativa propia, me postulé como candidato a la gobernación del estado Monagas, en el año 2012 cuando Eliminaron de facto la organización política MIGATO que fundé con un copioso número de militantes que aún se encuentran activados en mi estado natal. Y como todos sabemos, NO ES POTESTAD DEL PSUV, ni de ningún miembro del Ejecutivo decretar, decir, declarar si va o no va alguna elección.

Como firmante de la Constitución debo decir que una de sus bondades fue justamente la amplitud que se concedió en el ámbito de los derechos políticos, al establecer una gama de opciones ciudadanas de postulación de candidatos que sobrepasara la tradicional estructura partidista permitiendo que nuevo líderes locales pudieran acceder a cargos de elección popular sin mayores trámites o requisitos que el apoyo popular. Sin duda este es uno de los más significativos mecanismos de la llamada democracia participativa y protagónica de la que alardeaba el Intergaláctico Hugo Chávez y que, por supuesto, hoy día es letra muerta y olvidada por la Narcorevolución.

Todo esto me lleva a afirmar categóricamente, que en mi patria existe una narcodictadura que subordina instituciones y ciudadanos y que no permitirá elecciones libres, transparentes y democráticas PORQUE NO CREEN EN LA CONSTITUCIÓN NI TAMPOCO EN EL PUEBLO.

Definitivamente dejamos ser un estado independiente y soberano para convertirnos en una provincia cubana con partido único y única línea de pensamiento, palabra y obra, y tal como dice la sabiduría popular y la experiencia: Comunista que llega al poder con votos, jamás entrega el gobierno por este mecanismo.

Ojalá esté equivocado pero desde el exilio veo que los narcobandoleros saben que perdieron el pueblo pero aún tienen el poder: hay una gran parte del ejército arrastrado, la policía controlada, el poder judicial subsidiado por el dinero del narcotráfico y jamás entregarán el poder por la vía democrática. Algunos como el Hugo el Pollo Carvajal andan por ahí ofendidos, dando lástima pues ya le está afectando a su familia la acusación que lo califica como narcotraficante. Pide que lo dejen defenderse en los Estados Unidos para limpiar su nombre (que por cierto se lo cambió). Esas payasadas no servirán de defensa en el momento en el que el golpe de estado, el estallido social , únicas vías reales en estas circunstancias, lo hagan salir huyendo. Lo buscaremos donde se meta para hacerle pagar toda la perversidad que conlleva traficar con productos que destruyen a nuestra juventud y niños Solo nos queda una opción, muy dura, aunque no tanto como dejar que estos delincuentes sigan destruyendo el país. Por un lado está la insurrección popular: protestas en todos los niveles incluyendo paros de todos los gremios, o por la otra, producto de la primera, obligar a los mandos medios de la Fuerza Armada Nacional (FAN), a los no corrompidos por el narcotráfico, a actuar ferozmente sin piedad contra las fuerzas del mal y rescatar a la patria de ese gran bandalaje que tiene secuestrado el futuro de millones de venezolanos, sin fe y esperanzas. Malandro no sale con diálogo, malandro sale con plomo.

Con profundo dolor sigo dando la pelea con lo único que me queda MI PLUMA y MI PALABRA.

José Gregorio Briceño Torrealba

“El Gato” Briceño.

Twitter:

@josegbricenot

Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2017/02/entierro-del-sistema-democratico.html