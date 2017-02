Publicado en: Actualidad, Regionales

Feb 26, 2017 9:29 am

En Táchira, a diferencia del resto de estados del país, los dueños de unidades de producción deben gestionar el despacho de un cupo mensual de carburante para movilizar máquinas y equipos utilizados en el trabajo de sus fincas. Además, tienen que gestionar el chip para la compra y uso de otro cupo mensual de gasolina destinado a la movilización del vehículo, reseña El Nacional.

En la zona norte, más de 700 productores agropecuarios de los municipios Ayacucho, Jáuregui y Samuel Darío Maldonado cumplieron un mes sin recibir el despacho de gasoil para sus fincas, luego de que Pdvsa decidiera cambiar, nuevamente, el centro de despacho.

La petrolera estatal ordenó suspender el suministro de diésel en la Distribuidora de Combustible Puente Grita, que está ubicada en el sector Termoeléctrica de La Fría (municipio García de Hevia) por presunto dolo, y trasladarlo a la Distribuidora La Blanca, en el municipio Panamericano. Durante ocho meses, los productores compraron allí el carburante para motobombas, tractores, ordeños, plantas eléctricas y demás equipos y máquinas utilizadas en las fincas. Pero hace un mes en la Distribuidora La Blanca les participaron que el despacho del combustible había sido cambiado nuevamente para Puente Grita.

Los productores cumplieron un mes esperando a que les despachen el combustible requerido y sus máquinas y equipos están paralizados.

Explicaron que no pueden ir a una estación de servicio a comprar gasolina o diésel y transportarla a sus unidades de producción porque serían blanco de sanciones policiales y militares, según el punto de control por el que tengan que pasar, no solo por la misma acción de transporte –que está prohibido–, sino por no tener la guía de movilización del combustible y el permiso de Pdvsa, documentos que se expiden al adquirir el cupo asignado.