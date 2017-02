Feb 26, 2017 10:35 am

Un morro muy diferente al de otros equipos es la particularidad más aparente del RB13, presentado este domingo, con el que la escudería Red Bull competirá en el Mundial de Fórmula Uno 2017 con el objetivo de plantar cara a los Mercedes. EFE

El equipo Red Bull consiguió dos victorias en el Mundial del pasado año con el alemán Max Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo, que siguen en la formación oficial de pilotos, y este año espera mejorar sus prestaciones con nuevos progresos del motor Renault.

La importancia de la aerodinámica con las reglas aprobadas para la nueva temporada, aspecto en el que el equipo de diseño de Adrian Newey sobresalió en los mejores años de Red Bull, el monoplaza ha sido pensado para recuperar la hegemonía perdida.

La presentación del RB13 se llevó a cabo por internet a las 13.13 hora central europea, sólo dos horas después de anunciarlo en su página web.

El nuevo RB13 incorpora el ala de tiburón en el capó motor por el que han optado la mayoría de equipos que ya han presentado sus monoplazas para 2017.

Lo más llamativo del coche es el morro que el equipo de Newey ha diseñado, con un agujero en la punta y un alerón delantero bastante diferente al resto en su forma central.

Ricciardo aseguró que el carro “se ve muy bonito” y dijo que las nuevas normas aplicables para 2017 ya han conseguido, al menos, que los nuevos coches de F1 parezcan visualmente más imponentes.

“Es muy elegante. Parecen los carros más rápidos del mundo, esa fue la impresión que tuve”, afirmó el piloto australiano.

Verstappen destacó, en el aspecto del coche, que “parece muy agresivo” y añadió: “Esperemos que toda esa agresividad que desprende se convierta en rapidez, pero hay que espera todavía para verlo”.

New year, fresh gear. Do you guys like my new suit? ???????? pic.twitter.com/4yDT7XhtTS

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) February 25, 2017