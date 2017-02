Publicado en: Actualidad, Nacionales

El vicepresidente ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, aseguró este domingo que fue sorprendido ante las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro que lo acusa de estar incurso en actos de narcotráfico e insistió en que “nunca” ha tenido visa, ha viajado a Estados Unidos, así como tampoco cuentas en algún lugar del mundo.

“Nunca he tenido visa ni la he solicitado, no he ido a Estados Unidos, no tengo cuentas en Estados Unidos ni en ningún lugar del mundo. Son calumnias que han inventado en mi contra”, dijo durante la entrevista en el programa José Vicente Hoy en el canal Televen.

“Nunca renunciaré a mi lucha como revolucionario y chavista, me siento privilegiado con esta nueva infamia. Es un motivo para ratificar las banderas por las que hemos luchado”, recalcó.

“Sabemos cuales son los costos y sacrificios de esta empinada causa revolucionario. Me siento comprometido con mi familia, no he podido ver a mis padres pero todos estamos firmes”, indicó.

“Las acusaciones en mi contra es parte de la administración de Obama y de las mafias ‘mayameras’, acompañadas de CNN En Español que ha sido señalado como un arma de guerra. Por eso es oportuno que Conatel sacara de las cableras a este canal, que trata de colocar en la opinión pública en contra de Venezuela, que se trata de un Estado fuera de la Ley y dañar la moral de la dirigencia del Gobierno involucrándola en hechos delictivos”, recalcó.

Recalcó que “ahora la tienen agarrada con el presidente Maduro. A Maduro y a su esposa también le han colocado campañas y tienen a dos familiares de la pareja presidencial secuestrados”.

“En el 2009 Hugo Chávez salió en mi defensa y ahora nuevamente me atacan. Ellos no tienen ni una sola prueba, por eso publicamos en el New York Times la carta, porque en CNN no me han dado el derecho a réplica. Tenemos derecho legítimo a defendernos. Las pruebas que tienen es la declaración de cuatro narcotraficantes que fueron capturados durante mi gestión”.

Indicó que la oposición venezolana “se coloca del lado del imperio para tratar de colocar a Venezuela en una agenda de guerra y eso es peligroso, es lo que debemos evitar. Entretanto, continuaremos luchando por la paz del país”.

