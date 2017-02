Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 26, 2017 9:29 am

El vicepresidente ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, aseguró este domingo que fue sorprendido ante las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro que lo acusa de estar incurso en actos de narcotráfico e insistió en que “nunca” ha tenido visa, ha viajado a Estados Unidos, así como tampoco cuentas en algún lugar del mundo.

LaPatilla.com

“Nunca he tenido visa ni la he solicitado, no he ido a Estados Unidos, no tengo cuentas en Estados Unidos ni en ningún lugar del mundo. Son calumnias que han inventado en mi contra”, dijo durante la entrevista en el programa José Vicente Hoy en el canal Televen.

“Nunca renunciaré a mi lucha como revolucionario y chavista, me siento privilegiado con esta nueva infamia. Es un motivo para ratificar las banderas por las que hemos luchado”

“Sabemos cuales son los costos y sacrificios de esta empinada causa revolucionario. Me siento comprometido con mi familia, no he podido ver a mis padres pero todos estamos firmes”, indicó.

