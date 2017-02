Feb 26, 2017 6:06 am

Los miembros del Partido Demócrata eligieron este sábado a Tom Perez como su nuevo líder, el primer hispano que dirigirá la formación con una hoja de ruta clara: hacer frente al presidente Donald Trump y reorganizar las bases para intentar recuperar la mayoría en las próximas elecciones.

De forma sarcástica Trump reaccionó de inmediato en Twitter felicitando a los demócratas por haber elegido a “Thomas Perez”. “¡No podría sentirme más feliz por él o por el Partido Republicano!”, ironizó.

Congratulations to Thomas Perez, who has just been named Chairman of the DNC. I could not be happier for him, or for the Republican Party!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017