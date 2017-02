Publicado en: Opinión

Feb 27, 2017 8:20 pm

Sin perder un minuto más, llego la hora de presentar al país nuestra ruta de acciones estratégicas, para convertirla en una fuerza popular organizada que seguramente incomodará al régimen, dando énfasis a lo electoral con una alta dosis de acciones de calles: 1) Protestas cívicas, pacíficas, organizadas y 2) Impulsar las elecciones primarias en el seno de la unidad, para adelantar la escogencia de nuestros candidatos y a tiempo para las votaciones regionales, locales y presidenciales, asestándole un duro golpe a los egos.

El régimen de Maduro está imponiendo su agenda electoral y se está adelantando sigilosamente hacia “un posible posicionamiento” entre el electorado, lo cual es una táctica dilatoria del cronograma electoral antela amenaza de la derrota? que es más terrible que la derrota misma. Lo cierto, es que el madurismo y el Psuv, se encuentran en una situación complicada, porque no consiguen la manera, ni la metodología política u organizativa para hacer cambiar el 90% de rechazo que tienen, tanto a nivelnacional, regional y municipal. Lo importante en este caso, debe ser organizarnos y cerrar filas hacia las primarias; aprovechar al máximo este momento oportuno para que hagamos al gobierno reaccionar y demoler su oculta estrategia electoral.

Por lo tanto, rompamos el esquema planteado, accionemos organizadamente, no reaccionemos ante las tentaciones del gobierno.Entonces, debemos comenzar a ejecutar nuestra RAE, no podemos reaccionar siempre a lo que los expertos en propaganda política hecha por extranjeros contratados por el régimen, nos quieran imponer, ellos dicen y terminamos aceptándolo. No amigos, son ellos quienes deben reaccionar a nuestras acciones.

Ejemplo: la gran toma de Caracas el 1ero de Septiembre de 2.016 entre otras acciones, arrinconaron al régimen y los obligó aceptar la mediación del Papa, pero al mismo tiempo, esa decisión fue muy bien estudiada por ellos y terminó congelando la protesta de calle para ganar tiempo con el conocido “diálogo de las mentiras”. Hace falta que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), comencemos por hacer las cosas bien, mejor que el régimen y aprovechar nuestra ventaja electoral.

El Madurismo tiene el control de todo menos de la voluntad de cambio de un pueblo desesperanzado que necesita líderes que transmitan fuerzas y esperanza.

No hay nada que incomode más a la mayoría del sector opositor que la constante murmuración que emiten líderes nacionales de la MUD, quienes señalan diariamente que estamos en dictadura, que van a eliminar todos los partidos políticos, que no se van a realizar elecciones regionales, ni locales, que no van a entregar el gobierno nunca, esta manifestación constituye un craso error, porque antes de afectarlo, le proporciona impulso al Madurismo para que desarrollo sus arbitrariedades y actúe de la manera como siempre lo hace.

Pues bien, el régimen que adelante su estrategia, nosotros impongamos nuestra RAE, la cual debe concentrarse en legitimar de una vez, los partidos políticos aunque estemos contra la cuerdas, impulsar la elecciones internas para elegir nuestros candidatos regionales, locales y Presidencial para recorrer cada rincón de la patria presentando nuestro proyecto de país. Si queremos la celebración de las elecciones, metamos al país en la ruta electoral y en la calle.

Entonces, Actuemos, porque estamos acostumbrados siempre a reaccionar.

@joaquinchaparro