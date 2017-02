Publicado en: Opinión

Radiografía del desastre para este 2017

El presidente Maduro solicito a Eulogio Del Pino Ministro de Petróleo y Presidente de PDVSA hacer una remoción de los implicados en actos de corrupción en la junta directiva de PDVSA y sus empresas filiales, después de 4 meses de haber emitido esa orden en octubre del 2016, se producen los primeros cambios y es el propio presidente Maduro quien notifica dichas cambios sustituyendo todos los miembros de la Junta Directiva directamente asociados al manejo de los presupuestos, PDVSA Exploración y Producción, PDVSA Gas, Refinación, Finanzas y Planificación. Los nombres de los ejecutivos más sonados y denunciados finalmente removido de las filas de PDVSA tales como Orlando Chacín, Antón Castillo, Jesús Luongo y Ana María España. Finalmente salen del juego después de haber hecho tanto daño a la industria petrolera. Lo anecdótico de esta situación es que estos personajes han sido desde hace más de 10 años socios y amigos del presidente Eulogio Del Pino, quien se mantuvo como vicepresidente de PDVSA por más de 10 años en la administración de Rafael Ramírez, siendo Eulogio del Pino sobre quien recaían toda las acciones operativas y administrativas de la Industria Petrolera y quien como presidente de los distintos comités, ratificaba e informaba a Rafael Ramírez el avance de los diferentes planes.

ENTRE COMPLICIDADES Y AUTORIA

Eulogio Del Pino fue y es el responsable directo de la debacle de PDVSA. La corrupción que tanto daño ha hecho se ha producido durante todos estos años bajo su mirada complaciente. La caída de la producción de 3 millones de barriles diarios a 2.1 millones de barriles diarios, se ejecutó sobre sus hombros y justamente después de asumir como presidente y ministro. La efectividad de la actividad de perforación cayó de 90% de efectividad que se mantenía en periodo de Ramírez, a 40% durante su gestión. El costo del barril del petróleo que se encontraba rondando los 20 dólares por barril en el 2015, paso durante su gestión a superar el actual precio de venta de 45 dólares, más del 70% del volumen de barriles que se producen actualmente en la industria petrolera. El sueldo del trabajador que satisfacía la cesta básica antes de Eulogio Del Pino, ahora solo alcanza para cubrir el 30% de la cesta básica y el salario de los trabajadores nominas contractual que en el pasado llegaba a superar el salario básico tres veces, ahora llega solo al 95% del salario básico. Mientras que un ejecutivo ganaba antes alrededor de 2000 dólares por mes, ahora gana cerca de 50 dólares al mes pagado en bolívares y no llega a cubrir la cesta básica, siendo apenas tres veces superior al salario básico y 60% de la cesta básica. El actual presidente de PDVSA y Ministro del Ministerio de Petróleo y Minería, perdió durante su gestión el ala minera del ministerio, en especial y debido al iniciar ruedas oscuras de negocios en la conformación de empresas mixtas para el Arco Minero, personajes asociados a los “Bolichicos” y su actual consultor jurídico, oscurecieron el proceso de asignación de estas empresas mixtas, debido a la solicitud de enormes sumas de dinero en divisas por comisiones y favores para su asignación. Esta red mafiosa fue intervenida y desmantelada, por lo menos desde el punto de vista de sus acciones cuando el presidente Maduro crea el Ministerio para la Minería Ecosocialista, dejando a Eulogio Del Pino fuera de estas negociaciones donde resultaron favorecidas algunas empresas nacionales e internacionales. Durante la gestión de Eulogio del Pino, el 95% de los proyectos fueron paralizados, desmantelados, desmovilizados y por supuesto sobregirados en más del 100% de su costo original. La Petrolera llevaba a cabo una enorme serie de proyectos en su mayoría no concluidos, que prometían alcanzar en producción, transporte, almacenamiento y despacho de crudo más de 6 millones de barriles por día, duplicando la producción mantenida por más de 15 años de 3 millones de barriles por día. Los excesos en la Faja petrolera del Orinoco por aumentar la producción de crudo pesado, obligo a PDVSA al abandono de las áreas más fáciles y económicas de extraer, como lo son la Franja del Lago de Maracaibo y la correspondiente a la franja del Norte de Monagas. Los desarrollos en Güiria y Costa afuera en el oriente del país, consumió más de 10.000 millones de dólares sin concluir ninguno de sus proyectos y mucho menos haber producido Petróleo. Casos con el buque alquilado Neptuno actualmente parado en las costas del estado Sucre, cuyos costos alcanzaron la penosa cifra de 750 millones de dólares, así como el hundimiento de la gabarra de producción Aban Pears rentada por 250 millones de dólares, han sido una vergüenza para quienes conocen como hacer estos trabajos costa afuera.

ENTRE CORRUPCION E INEFICIENCIA

Por eso, la corrupción en PDVSA no es el único flagelo, es el más notorio y sin embargo al revisar la gestión de la industria en manos de Eulogio del Pino, la ineficiencia es el segundo desencadenase de su penosa gestión. Para Eulogio, la caída de 100.000 barriles durante un fin de semana, no implicaba sanciones ni acciones determinantes sino un simple llamado de atención. Para esta administración el retraso en la perforación de un pozo solo obedecía a causas externas de PDVSA. El fracaso en la producción de un nuevo pozo solo se correspondía con fallas en los estudios integrados y en fin, jamás se profundizaba en la causa de tantos males, por el contrario la saturación en males asociados al aumento de la producción generaba mayor desasosiego y frustración, por no poder manejar las líneas gerenciales encargada de cada negocio o proyecto. La formación a los trabajadores y a los gerentes siempre fue visto como un gasto y no como inversión y sobre todo la formación a los gerentes fue vista como “injerencismo”, de agentes externos en la ideología y esquema de pensamiento de los gerentes, por lo que PDVSA nunca se ocupó, de capacitar a los sustitutos de las distintas cadenas de mando.

¿Y AHORA QUE EN PDVSA?

Ahora PDVSA con la salida de los primeros cabecillas corruptos de PDVSA, como es el caso de Pedro León ampliamente conocido en el mundo petrolero como uno de los corruptos más atroces y descarados en la industria, tiene la necesidad de plantear nuevos actores en las distintas cadenas de mando y no encuentra sustitutos para ello. En primer lugar debido a que los corruptos instalados en las posiciones de mando de la industria secuestraron todo capacidad para la toma de decisión. Estos dirigentes corruptos fueron jubilando y desplazando a quienes no correspondían con sus intenciones mafiosas y corruptas así como a los profesionales más destacados que podrían representar una amenaza a sus posiciones en la cadena de mando de PDVSA. Hoy día PDVSA pretende sacar de las masas de trabajadores gerentes carismáticos o mafiosos mediante la consulta a los trabajadores, dejando de lado a quienes ya están formados y capacitados para estas posiciones pero a la ves delegando parte de la responsabilidad del actual estado de la industria a los trabajadores, lo que demuestra la poca capacidad de PDVSA para sustituir las distintas cadenas gerenciales y ejecutivas de la petrolera. En PDVSA, se ejecutan proyectos que jamás terminan pero más peligroso, aún no se ejecuta los mantenimientos ni regularmente ni de forma sistemática. Cabe señalar la fatídica explosión en Amuay que dejo más de 50 personas fallecidas y que hoy después de 5 años aun tratan de concluir las reparaciones supermillonarias ejecutadas mediante esta emergencia, sabiendo que esta explosión se debió a la falta de mantenimiento en los sellos de las bombas y válvulas de una de las esferas de butanos al Noreste de la referida planta.

Eulogio, es la cabeza de la corrupción en PDVSA y permanece de forma estratégica para que su salida no salpique tanto al presidente Maduro. Sin embargo, Maduro sabe que el reto en PDVSA es lograr un cambio equilibrado que permita por fases ir extirpando la corrupción y mala administración dentro de la Industria Petrolera. La principal fuente de DIVISAS para Venezuela y la única capaz de captar dólares a corto plazo, para minimizar el impacto de la ausencia de DIVISAS en Venezuela. Los negocios en PDVSA y en la administración pública nunca dejaran de existir, pero la forma tan descarada y auténticamente antipatriota en que la junta directiva de PDVSA llevo a cabo los sobornos, estafas, sobrecostos, paralización de proyectos, ineficiencias en la producción, la carencia de líneas estratégicas entre otros factores, han sido el desencadenante de una profunda crisis en Venezuela y en la Industria Petrolera.

Este aporte es producto de la información que se recoge, de algunos especialistas internos de la industria, que sufren como toda Venezuela, una crisis que podría como en el pasado, encontrar salida en una industria fuerte y de gente honesta. No pretendemos tampoco exonerar a RAFAEL RAMIREZ, solo resaltamos que el REMEDIO ha sido peor que la enfermedad.

REGION CAPITAL

GOBIERNO APUNTA A LOS CLAP Como su tabla de salvación. Ganan tiempo. Distraen de los graves problemas del vicepresidente y de la corrupción. Los más entusiastas aseguran que esta es la vía para ganar GOBERNACIONES Y ALCALDIAS. El problema es la ineficiencia del programa. Pueden llegar varias bolsas a una misma casa pero ¿Cada cuánto tiempo? ¿A quiénes ésta llegando? ¿Qué productos se quedan en la corrupción de un porcentaje indeterminado de consejos comunales? Paralelo a esto, el gobierno no ataca las mafias de los “bachaqueros” donde están “funcionarios” y dirigentes del “PSUV”. Maduro cree poder defenderse. El que recibe una BOLSA CLAP se alegra pero el que no la recibe, multiplica su odio y el que la recibe se alegra cuando la recibe, al pasar más de un mes sin recibirla, vuelve a molestarse.

SE OLVIDO EL TEMA DE LOS PASAPORTES

Luego que le dieron el suyo a Luis Florido, la MUD ni la vieja ni la nueva ha dicho ni pio. Sobre el material que circulo donde se implicaba a uno que quiso ser Presidente del Alto Tribunal, esto me llegó vía INTELIGENCIA DISIDENTE:

Tengo dudas de que sea el magistrado. Puede haber un error tengo conocimiento de causa que su sobrino es el cónsul de segunda en NY, maneja una red fuerte con los pasaportes y visas cobra durísimo. Me pasó con una visa de una persona que quería venir fui personalmente con él y no quiso firmar después que todo estaba listo y de frente dijo que el costo eran 1000$.Es el quien maneja todo sobre documentos apostillados. La gente de Miami lo sabe y pagan hasta 5000 dólares por trámites. El que puede y tiene urgencia lo paga.Muy a pesar de que una sobrina de otra “superenchufada” es la otra Cónsul, quien tiene a su marido de chofer. El sobrino Nunca está allí, porque está haciendo un postgrado allá.Pero maneja muy bien todo.

