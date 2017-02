Feb 27, 2017 2:29 pm

Varios centros judíos en distintos estados de Estados Unidos recibieron amenazas y tuvieron que ser evacuados este lunes, sumándose así a otros actos vandálicos que han tenido lugar en los últimos días en el país contra esta comunidad. EFE

Centros de Delaware, Nueva Jersey, Alabama, Nueva York, Michigan, Indiana, Carolina del Norte y Pensilvania tuvieron que ser evacuados por amenazas según medios locales, mientras que este domingo más de un centenar de lápidas sufrieron daños en un cementerio judío de Filadelfia.

En York, Pensilvania, una “situación de emergencia” llevó al Centro Comunitario Judío a cerrar, mientras que una situación similar fue reportada en Harrisburg (Nueva Jersey).

El centro judío de Wilmington, en Delaware, también ha sido evacuado y la policía está investigando una amenaza de bomba.

US: Jewish community centers in Alabama, Florida, Maryland and North Carolina evacuated in new round of bomb threats. pic.twitter.com/C2mktJn4jM

— Behind The News (@Behind__News) February 27, 2017